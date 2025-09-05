KEYUCA(ケユカ)、ブランド25周年を機に「ライフソリューションブランド」へのシフトを発表

河淳株式会社

「ものづくり」にこだわり、衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、25周年を機にリブランディングを発表。同時に、9月12日より全店で会員様向けに店内全品10％OFFを開催することを発表しました。

■リブランディングを発表

河淳株式会社が運営する「KEYUCA（ケユカ）」は、今年ブランド創立25周年を迎えました。これまでも、節目、節目にブランドとしての立ち位置の見直しを行ってきましたが、

25周年を機に、次の5年、10年とさらにブランド価値を高め進化していくためにリブランディングを発表しました。

2000年の創業当時は、家具や食器を中心としたインテリアブランドとしてスタート。その後、生活雑貨やカーテンなどの取り扱いを増やし、2020年にアパレルへ参入し生活全体を提案するライフスタイルブランドへとその領域を広げてきました。

25周年を迎えたいま、従来のライフスタイルの提案だけではなく、生活の課題解決に向けて取り組む『ライフソリューションブランド』にシフトしたことを発表しました。使い捨てられる「生活消費財」ではなく、使い続けることで生活の質を向上させる「生活投資財※」をつくり、届けてまいります。

※ケユカがリブランディングを機に作成した造語です。

ブランド25周年記念ページ

https://www.keyuca.com/Page/Feature/keyuca_25th_anniversary.aspx

■店頭では25周年フェア

これまでのご愛顧への感謝の気持ちを込めて、全国のKEYUCA店舗およびオンラインショップにて、KEYUCA会員様限定で店内全品10％OFFとなる特別なキャンペーンを実施いたします。家具、カーテン、インテリア雑貨、キッチン用品、インナーウェア、アパレルなど、すべての商品(一部対象外あり)が対象となります。

ぜひこの機会に、暮らしの課題を解決するKEYUCAのアイテムをお試しください。

［開催概要］

開催期間：2025年9月12日（金）～9月24日（水）

開催場所：全国のKEYUCA店舗および公式オンラインショップ

対象者：KEYUCA会員様限定（当日入会も可）

内容：店内全品10％OFF（※一部対象外商品あり）

キャンペーンページ

https://www.keyuca.com/Page/Feature/25th-campaign.aspx

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp