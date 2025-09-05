株式会社コンフィデンス、福岡証券取引所IPOパートナー（コンサルティング部門）に選出

株式会社コンフィデンス

株式会社コンフィデンス（本社：東京都港区、代表取締役：是永英治、以下「当社」）は、福岡証券取引所が運営するIPO支援プラットフォーム「九州IPONAVIGATE」において、IPOサポーター（コンサルティング部門）として選出されたことをお知らせします。

背景

東京証券取引所は、グロース市場における上場維持基準を見直し、従来の「上場10年後の時価総額が40億円以上」としているのを、「上場5年後の時価総額が100億円以上」へと大幅に引き上げる見通しとなりました。

これにより、すでに上場している企業だけでなく、これから上場を目指すスタートアップも先行きに不安を抱き、対応策を模索する状況にあります。

この環境下では、短期間での企業価値向上や成長戦略の明確化が求められ、営業や資金調達を含めた実効性のある支援の必要性が一層高まっています。

こうした背景を踏まえ、当社は「九州 IPO NAVIGATE」IPOパートナーとして、スタートアップのIPO支援を強化することで、日本経済全体の持続的な発展に寄与してまいります。

九州 IPO NAVIGATEについて

「九州 IPO NAVIGATE」は、福岡証券取引所が推進する、IPOに特化した地域プラットフォームです。

Information（情報発信）とNavigation（相談窓口）の二つの機能を備え、上場を志すスタートアップやベンチャー企業が必要とする知識・ネットワーク・専門家との接点を得られる環境を提供しています。

コンフィデンスの取り組み

コンフィデンスは創業以来、新規事業の立ち上げやスタートアップの成長支援に注力し、営業代行・コンサルティングを通じて多くの企業をサポートしてまいりました。



今回の選出を契機に、IPOを目指す企業のさらなる発展に資するべく、以下の取り組みを強化してまいります。

- マーケティング・セールスに関する戦略的コンサルティング- 営業代行による実行型支援- 資金調達およびIPOに関する専門的アドバイザリー

当社は今後も「上場を志すスタートアップの信頼できる伴走者」として、企業の成長を後押しし、日本経済の活性化に貢献してまいります。

代表取締役コメント

株式会社コンフィデンス 代表取締役 是永英治

「今回の選出は、これまで当社が取り組んできたスタートアップ支援の実績を高くご評価いただいたものと受け止めています。

今後も、上場を志す企業の挑戦に寄り添い、営業とマーケティングの両面から成長を加速させることで、スタートアップのIPO実現を後押しし、日本経済全体の持続的な発展に貢献してまいります。」

株式会社コンフィデンスについて

株式会社コンフィデンスは、1998年に日本初の営業代行会社として設立され、これまで1,100社以上の企業を支援してきました。新規事業や営業部門の立ち上げに特化し、マーケティング戦略から営業実行まで一気通貫で支援しております。

詳細を見る :https://confidence.co.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社コンフィデンス

設立：1998年

資本金：1億円

所在地：東京都港区赤坂4-1-30 AKABISHI-IIビル5,6,7階

代表者：代表取締役 是永 英治

事業内容：営業部門一括代行、営業コンサルティング、新規事業立ち上げ代行 等

URL：https://confidence.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コンフィデンス

広報担当：阿蒜

TEL：03-5114-3071

E-mail：info@confidence.co.jp