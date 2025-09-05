サトーがノンセパ(R)ラベル３商品で環境ラベルプログラム「SuMPO EPD」を取得

株式会社サトー

株式会社サトー（本社：東京都港区、以下「当社」）は、「ノンセパ(R)ラベル」の3商品において、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が運営する「SuMPO EPD（Environmental Product Declaration）」を取得いたしました。なお、本EPDはSuMPO環境ラベルプログラムウェブサイトに 公開されています。（https://ecoleaf-label.jp/epd/1950）

EPDは、ISO14025に準拠し、製品の環境情報を透明性高く算定・開示する国際的枠組みです。

世界各国でISO14025に準拠するEPDプログラム運営者によって管理されており、日本ではSuMPO（一般社団法人サステナブル経営推進機構）がSuMPO EPDを運営しています。

LCA（Life Cycle Assessment）手法を用いて、資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品のライフサイクル全体を考えた環境情報を定量的に評価・開示しています。

※参考：EPD（Environmental Product Declaration）とはhttps://ecoleaf-label.jp/contents/epd/

SuMPO EPDを取得したノンセパ(R)ラベル商品は下記3商品です。

サトープリンター用ラベル 純正(R)

・プチラパン(R) ノンセパ標準35×55（480枚/巻）

・プチラパン(R) ノンセパ標準65×55（260枚/巻）

・プチラパン(R) ノンセパ標準85×55（200枚/巻）

取得情報：https://ecoleaf-label.jp/epd/1950

当社が開発・製造するノンセパ(R)ラベルは、台紙を使用しないライナーレス仕様のシール・ラベルです。製造工程において台紙を用いないことで、原料となる木材使用量を削減でき、廃棄物として焼却処理された場合に発生するCO2排出量の削減にも寄与します。

また、ノンセパ(R)ラベルは、環境負荷の低減だけでなく、シール・ラベル業界において先駆けてカーボンフットプリント（CFP）の算定を推進してきた環境配慮型の商品です。

今後の展開

今後は、当社工場および協力工場においても、CFP算定に対応可能な体制の構築をめざします。また、当社のラベル製品をご利用いただくお客さまに向けて、CFPを含む多面的な環境情報の可視化・開示も進め、バリューチェーン全体でのサステナビリティ向上に寄与してまいります。

さらに、剥離紙があるラベルにおいても、国内ではラベル剥離紙リサイクルの拡充を進めており、海外ではグラシン紙リサイクルプログラムを推進中です。

関連情報：

サトー、年間約19トンの廃棄物を再資源化して利活用

SAFRANCE S.A.S グラシンリサイクルに関する戦略的パートナーシップを締結

当社は今後も、ラベルメーカーとして国際規格に準拠した透明性の高い環境情報の提供を通じて、お客さまとともに持続可能な社会の実現をめざしてまいります。



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社サトー 概要

あらゆるものを情報化して、社会のうごきを最適化する。サトーグループは、90を超える国・地域でビジネスを展開する創業1940年のグローバル企業グループです。バーコードやRFIDなどに代表される、自動で情報を認識・入出力するための技術（自動認識技術）を用いて、リアルな世界のあらゆるものを情報化し、その情報を活用することで、現場ごとに最適な課題解決の仕組みを提供しています（2025年3月末時点、連結売上高1,548億円）。

所在地 ：東京都港区芝浦3 丁目1 番1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

代表者：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行

資本金 ：84億円（2025年3月31日現在）

企業HP：https://www.sato.co.jp/

事業内容：自動認識ソリューション商品（ラベルプリンター、RFIDプリンター、ラベル自動印字貼付機、ソフトウェア、シール・ラベル、RFIDタグ、ハンドラベラー等）の企画、開発、設計、製造、販売、保守。バーコードリーダー、RFIDリーダー、自動貼りロボットなど他社周辺機器を組み合わせた総合的なソリューションの企画提案。