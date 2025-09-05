【前編】世代別！女性600人が語る飲食店デザインの評価ポイントとは？(店舗デザインマッチングサイト『EMEAO！』調べ)

株式会社eclore

少子高齢化やライフスタイルの多様化が進む中、世代ごとに求められる店舗デザインやサービスは大きく異なっています。特に女性の間では、清潔感や安心感を重視する層から、特別感やSNS映えを好む層まで、さまざまな価値観が反映されており、その違いは店舗づくりにおいて重要な要素となっています。

そこで、店舗デザインのマッチングサイト『エミーオ(https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/(https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/) )』は、20代から70代以上の女性600名を対象にアンケートを実施しました。

世代ごとにどのような店舗デザインが支持され、女性たちがどの要素に安心感や居心地の良さを感じるのか、外観や内装の評価ポイントをはじめ、「入りにくい」と感じる特徴や、「シェアしたくなる」と思わせる店舗の特徴について、具体的なデータをもとに明らかにします。

飲食店の出店や改装時に、幅広い世代の女性に選ばれる空間づくりに役立つヒントを提供できることを願い、調査結果をお届けします。

監修者：杉本貴之（Takayuki Sugimoto）

(注1) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、入ってみたいと感じる飲食店の外観をより明確に把握できるようにしています。- 調査結果から、女性が外食店を選ぶ際に最も重視する要素として、「清潔感」「店内の様子がわかりやすいこと」「メニューや価格帯の明示」などの安心感を提供する要素が年代を問わず高く評価されていることがわかります。特に女性にとっては、外食における不安を軽減するため、店舗の衛生状態や価格設定の明確さが重要な決め手となっています。- 「清潔感」に関して、70代以上の女性が54％、50・60代の女性が51％という結果が示すように、年齢が上がるにつれて衛生面や第一印象に対する敏感さが増すことがわかります。シニア層にとって、店舗の衛生状態や明るさは「信頼できるお店かどうか」を直感的に判断する材料となり、安心して食事を楽しむために欠かせない要素となります。この点は、特にシニア層が外食の頻度が少なく、慎重に店舗選びを行うため、衛生面への関心が強いことを示しています。- また、「メニューや価格帯の明示」についても、50・60代および70代以上の女性で共に51％という高い数値が示されています。このことは、女性が外食の際に費用を計画的に管理しようとする意識の強さを反映しており、特に家庭を持つ世代の女性にとって、事前に費用感が把握できることが安心感につながるため、重要な要素となることがわかります。- 次に、「親しみやすく気軽に入れる雰囲気」に対する評価が、20代女性で41％、70代以上の女性で36％と高く評価されていることがわかります。これに対し、30・40代女性では32％、50・60代女性では26％と低い評価を示しています。この差から、若年層とシニア層に共通して、外食を「気軽な楽しみ」として捉え、特別感よりも「入りやすさ」や「安心できる雰囲気」を重視する傾向が浮き彫りになっています。- 一方で、30代以降の中堅世代は「親しみやすさ」よりも「情報の明確さ」や「価格の妥当性」を重視していることがわかります。中堅世代は、仕事や家庭の中で多忙な生活を送っているため、外食を「特別な楽しみ」としてより効率的に選びたいと考え、実用的な基準で店舗選びをしていると推測できます。このことから、世代ごとに外食に対するアプローチが異なることが明確に示されています。- 一方で、「看板やロゴのデザイン」「緑やナチュラル感」「SNS映え」といったデザイン性や雰囲気に関する要素は、全体的に重視度が低いことがわかります。特に「SNS映え」に関して、20代女性は9％と一定の関心を示しているものの、70代以上の女性では2％、50・60代の女性では3％と、年齢が上がるにつれて関心が低くなる傾向が顕著です。- SNS映えを意識した店舗選びは、若年層女性にとっては重要な要素ですが、高齢層ではその影響はほとんどないことがわかります。この違いは、20代女性がSNSを活用して外食の楽しみをシェアしたいと考えるのに対し、シニア層女性は「見栄え」よりも「安心感」や「わかりやすさ」を重視しているため、SNSとの親和性が行動に影響を与える割合が低いことを示しています。(注2) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、心地よいと感じる飲食店の内装をより明確に把握できるようにしています。- 「広々として、ゆったりと座れる座席配置」は30・40代66％、50・60代63％、70代以上65％と、特に中高年層で高い数値を示しました。- 20代でも40％と一定の割合があり、世代を問わず座席の快適さは大きな要素になっていることがわかります。特に年齢層が上がるほど、落ち着いて長く過ごせる環境を重視する傾向が強く表れています。- 「静かで落ち着きがあり、会話がしやすい環境」は70代以上47％と最も高く、次いで50・60代35％、30・40代28％と年代が上がるほど重視度が高まりました。- 20代（16％）は比較的低めで、若い世代は静けさよりも賑やかさを楽しむ傾向がある一方、中高年層は落ち着いた空間を求める姿勢が明確です。- 「清潔感があり、衛生的に気持ちよく過ごせる」は20代41％、30・40代39％、50・60代43％、70代以上40％とほぼ世代差がなく、幅広い層で支持されました。- 外観における清潔感と同様、内装においても「衛生的で安心できる環境」であることが飲食店選びの基本条件になっていることが示されています。- 「インテリアに統一感があり、洗練された雰囲気」は20代18％が最も高く、他世代では一桁～10％台にとどまりました。また「木目調・植物を活用したナチュラルな内装」も30・40代19％がやや高めですが、他世代では1割前後でした。- デザインや雰囲気は一定の評価があるものの、入店や快適さを左右する主因にはなりにくいと考えられます。- 「暖色系・間接照明などの落ち着いた照明」は全世代で1割前後にとどまり、強い支持は見られませんでした。また「SNSでシェアしたくなる写真映えする空間」は20代5％に一定の関心がある程度で、それ以外の世代ではほぼゼロに近い結果です。- 見栄えや雰囲気よりも、快適性や実用性が優先されている傾向が浮き彫りになっています。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年7月8日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査人数： 20～99歳の女性600人

