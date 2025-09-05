【後編】世代別！女性600人が語る飲食店デザインの評価ポイントとは？(店舗デザインマッチングサイト『EMEAO！』調べ)

株式会社eclore

少子高齢化やライフスタイルの多様化が進む中、世代ごとに求められる店舗デザインやサービスは大きく異なっています。特に女性の間では、清潔感や安心感を重視する層から、特別感やSNS映えを好む層まで、さまざまな価値観が反映されており、その違いは店舗づくりにおいて重要な要素となっています。

そこで、店舗デザインのマッチングサイト『エミーオ(https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/(https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/) )』は、20代から70代以上の女性600名を対象にアンケートを実施しました。

世代ごとにどのような店舗デザインが支持され、女性たちがどの要素に安心感や居心地の良さを感じるのか、外観や内装の評価ポイントをはじめ、「入りにくい」と感じる特徴や、「シェアしたくなる」と思わせる店舗の特徴について、具体的なデータをもとに明らかにします。

飲食店の出店や改装時に、幅広い世代の女性に選ばれる空間づくりに役立つヒントを提供できることを願い、調査結果をお届けします。

監修者：杉本貴之（Takayuki Sugimoto）

(注3) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、飲食店で入りにくいと感じる特徴をより明確に把握できるようにしています。- 「店内が外から見えにくく、雰囲気が分からない」は50・60代51％、30・40代47％、70代以上40％と特に中高年層で高い割合を示しました。- 外からの視認性は「安心して入れるかどうか」を左右する大きな要素であり、初めての店に対する心理的なハードルを下げる上で重要なポイントになっています。- 「看板や外観が古く、清潔感がない」は30・40代27％、50・60代26％、70代以上23％と比較的高く、特に働き盛り世代からの指摘が目立ちました。- また「店内が暗くて閉鎖的な印象を受ける」は70代以上35％と高く、年齢層が上がるほど「明るく開放的であること」を求める姿勢が強まっていることが分かります。- 「異性客や常連客が多く、入りづらい雰囲気がある」は世代を問わず20～25％前後で安定しており、誰にとっても気軽さを損なう要因になっているようです。- 一方、「メニューや価格帯が店外から分かりにくい」は70代以上29％とやや高く、年齢が上がるほど「事前に安心できる情報」を求める傾向が表れています。- 「オシャレすぎたり、高級感がありすぎて気軽に入りづらい」はどの世代も16～19％前後で同水準にあり、過剰な高級感は幅広い層にとって入りにくさの一因となっています。- また「派手すぎて落ち着かない印象がある」は20代22％が最も高く、若年層ほど「過度な演出」を敬遠する傾向が見られました。(注4) 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、シェアしたくなる飲食店の内装をより明確に把握できるようにしています。- 「居心地が良く、友人と長時間過ごしたくなる空間」は70代以上53％、50・60代51％、30・40代43％と、ほぼ全世代で高い支持を集めました。- 特に中高年層で半数を超えており、単なる食事の場ではなく「ゆっくり会話を楽しめる場」としての価値が強く意識されていることがわかります。- 「ナチュラル系の落ち着いた癒し空間」は70代以上50％、50・60代43％とシニア層で特に高く、自然素材や穏やかな雰囲気が安心感につながっていることがうかがえます。- 20代（22％）や30・40代（34％）でも一定の評価があり、幅広い世代にとって「癒し」は飲食店の魅力を高める要素になっています。- 「シンプルで洗練されたセンスの良い空間」は70代以上45％、50・60代29％、20代27％と、世代を問わず比較的高い支持を得ました。- 過度な装飾よりも「清潔感」や「センスの良さ」に重きを置く傾向があり、落ち着きと上品さを兼ね備えた空間が居心地の良さにつながっていると考えられます。- 一方で、「SNS映えする華やかな空間」は20代13％、30・40代15％で一定の関心があるものの、70代以上では5％にとどまり、世代差が鮮明に表れました。- また「個性やユニークさがある空間」も全体的に1桁台で低調です。写真映えや独自性よりも「落ち着き」「居心地」といった実用的な要素が優先されていることが示されています。- 「海外風やリゾート感のある空間」や「高級感のある非日常的な空間」は、20代19％、30・40代22％と若年層でやや高い一方、シニア層では10％前後と低調でした。- 若い世代ほど「特別感」や「おしゃれさ」を求める傾向があるのに対し、高年層は日常に近い落ち着いた環境を重視していると考えられます。- 今回の調査から、飲食店の外観や内装に対する印象には世代ごとに特徴がある一方で、清潔感やわかりやすさ、居心地の良さといった安心感に関わる要素は、すべての世代で高く評価される共通点であることが明らかになりました。- これは、飲食店を選ぶうえでの「基本条件」として、世代を問わず重視されていることを示しています。- 一方で、年代によって特徴的な違いも見られました。例えばシニア層では「静かで落ち着ける環境」「メニューや価格の事前把握」「ナチュラルで安心できる雰囲気」が重視される傾向が強く、若年層では「SNS映え」や「特別感のある空間」といった要素に一定の支持が集まっています。- つまり、世代によって「安心感」と「特別感」のバランスに差があることがうかがえます。- また「入りにくい」と感じる要素に目を向けると、店内が外から見えにくいことや暗さ、清潔感の欠如など、視覚的な安心を損なう点が多く挙げられました。- さらに、中高年層では「価格が分かりにくいこと」が不安要素として際立っており、安心して入店するためには事前に情報を提供する工夫が欠かせないことが示されています。- これらの結果から、飲食店にとっては「誰もが共通して求める清潔感や快適性」を基本に据えつつ、ターゲット世代に合わせた空間設計や情報発信を組み合わせる戦略が重要だといえます。- たとえば、シニア層を意識するなら落ち着いた内装や分かりやすい価格提示を徹底し、若年層をターゲットとするならSNSとの親和性を高める工夫が効果的です。こうしたデータに基づいた取り組みは、顧客満足度の向上だけでなく、店舗の集客力やブランド価値の強化にもつながるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年7月8日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査人数： 20～99歳の女性600人

