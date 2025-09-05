アイシールド21プロジェクト 始動

一般社団法人 Challengers Football Club尼崎市立中央図書館に寄贈する様子

兵庫県尼崎市に本拠地を置くアメリカンフットボールチームSEKISUIチャレンジャーズは、アメフト漫画の金字塔『アイシールド21』全巻を全国の図書館・小中学校・子ども食堂などに寄贈する「アイシールド21プロジェクト」を開始しました。第1弾として、兵庫県尼崎市「尼崎市立中央図書館」に選手および武田ヘッドコーチが直接足を運び、寄贈を実施。各選手の居住地域や出身地域など全国100カ所への寄贈を目標に、アメフトの普及と次世代育成に注力します。

概要

プロジェクト名：アイシールド21プロジェクト

目的：アメフトの普及・啓発を図るため、読みやすく親しみやすいアメフト漫画『アイシールド21』の全巻を、全国の公共施設や教育機関、子ども支援現場などへ寄贈。

目標寄贈数：100カ所

第1回寄贈先：尼崎市立中央図書館

実施日時：2025年7月11日

寄贈先：尼崎市立中央図書館（兵庫県尼崎市）

寄贈内容：『アイシールド21』全37巻

寄贈者：SEKISUIチャレンジャーズ 選手一同および武田HC

『アイシールド21』は、稲垣理一郎（原作）と村田雄介（作画）によるアメリカンフットボールを題材にした人気スポーツ漫画です。2002年から2009年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、単行本は全37巻が刊行されました。アニメ化もされていて、国内外で根強い人気を持つ作品です。

【お問合わせ先】SEKISUIチャレンジャーズ（一般社団法人Challengers Football Club）

〒660-0835 兵庫県尼崎市東向島東之町１番地

TEL：06-6430-2911 FAX：06-6412-1311

MAIL：challengersfootballclub1978@gmail.com

WEB：https://challengers-net.com