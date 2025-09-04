【耳鼻科通いを減らしたい…！】家庭で使える日本製・電動鼻水吸引器「Famineru」新登場

株式会社COQ

日本製・電動鼻水吸引器『Famineru（ファミネル）』製品本体写真

株式会社COQ（本社：大阪市）は、家庭で使える日本製の医療機器「Famineru（ファミネル）電動鼻水吸引器」を、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて公開しました。

「Famineru」は、これまで耳鼻科で行うことが多かった鼻水の吸引ケアを、家庭でも手軽に取り入れられるように設計された製品です。

これにより、通院の頻度を抑えられれば、時間や経済的な負担の軽減にもつながる可能性があります。

Famineruが“選ばれる”５つの理由

日本製・電動鼻水吸引器『Famineru（ファミネル）』吸引写真

Famineruファミネル鼻水吸引器イメージ画像Famineruファミネル鼻水吸引器ポイントまとめ画像

最小・最軽量クラスのコンパクト設計で、約930gのミニマルデザイン。リビングや寝室にも自然に馴染み、片手でラクに持ち運び可能。

パワフル吸引×静音設計【49dB】パワフル吸引×静音設計【49dB】

最大-80kPaの吸引力で効率的に鼻水を吸引。

図書館なみの静かさ（約49dB）で、夜間のケアにも配慮。

驚くほど小さく、暮らしに溶け込むデザイン驚くほど小さく、暮らしに溶け込むデザイン

最小・最軽量クラスのコンパクト設計で、約930gのミニマルデザイン。

リビングや寝室にも自然に馴染み、片手でラクに持ち運び可能。

業界初※「ALLIN収納」で片付けがスムーズに業界初※「ALLIN収納」で片付けがスムーズに

ノズルやチューブをすべて本体に収納。

取り出し・片付けが簡単で、日々の育児をサポート。

※当社調べ（2022年6月、自社調べ、日本国内における「電動鼻水吸引器」において）

「洗うのはここだけ」簡単お手入れ10秒「洗うのはここだけ」簡単お手入れ10秒

洗浄が必要なのは鼻水タンクとノズルのみ。

取り外しも簡単で、毎日の使用に無理なく対応。

0歳から大人まで、家族みんなで使える日本製医療機器0歳から大人まで、家族みんなで使える日本製医療機器

新生児から大人まで家族全員で使える設計。

管理医療機器として認証を取得。

生産地は日本の秋田県です。

開発の背景

赤ちゃんや小さなお子さまは自分で鼻をかめないため、鼻づまりが悪化すると夜眠れなかったり、繰り返し耳鼻科に通う必要がありました。

しかし、毎回の通院は時間も費用もかかり、特に忙しいパパママ世代にとって大きな負担です。

「Famineru」は、医療機関での処置とは異なりますが、家庭でも日常的な鼻水ケアをしやすくすることを目指しました。

株式会社COQ 担当者コメント

「耳鼻科での鼻水吸引はとても有効ですが、毎回通うのは大変です。

Famineruは“家庭でできるケア”という新しい選択肢を提供することで、ご家族の暮らしを少しでも楽にしたいと考えています。」

プロジェクト概要

- プロジェクト名：Famineru 電動鼻水吸引器- プロジェクト実行者：株式会社COQ- 公開日：2025年8月31日- 実施期間：2025年8月31日～2025年10月12日- 一般販売予定価格：19,800円（税込）- プロジェクトページURL：https://www.makuake.com/project/famineru/詳細を見る :https://www.makuake.com/project/famineru/

本件に関するお問い合わせ

- 株式会社COQ- 担当者：朴- E-mail：info@coq-jp.com- コーポレートサイト：https://www.coq-jp.com/