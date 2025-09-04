「世界のクロワッサン祭り」第4弾！「喫茶マドラグ」監修メニューを販売開始！

株式会社サンマルクホールディングス

株式会社サンマルクホールディングス（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：藤川 祐樹）は、クロワッサンの激戦区である東京・自由が丘の「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ、以下「R&CL」）(https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/RandCL/)」において、2025年9月11日（木）から「世界のクロワッサン祭り」の第4弾として、京都老舗喫茶店である「喫茶マドラグ(http://madrague.info/)」が監修した新メニューを販売開始します。

近年、自由が丘には多くのクロワッサンの名店が進出していますが、R&CLは、サンマルクグループがクロワッサンの可能性を追求し、その研究室として位置付けたクロワッサンの実験店舗として2023年にオープンしました。そのR&CLにおいて、多国籍な食文化とクロワッサンの組み合わせをテーマに「世界のクロワッサン祭り」と称して、5月30日（金）から開催しています。

第4弾の今回は、株式会社La Madragueの代表取締役社長である山崎三四郎裕崇が監修し、「喫茶マドラグ」の名物メニューである「コロナの玉子サンドイッチ」をR&CL風にアレンジしました。同社は、京都喫茶文化を牽引する「喫茶マドラグ」など6店舗を展開しており、京都喫茶文化継承のため、高齢化などで継続が困難となった「喫茶コロナ」などの名物メニューを継承し、次々と幻のメニューを再現しています。2022年に当社グループに迎え入れ、このたび初のコラボにより、これまで京都近郊でしか食べられなかった「コロナの玉子サンドイッチ」を、クロワッサンでアレンジした「喫茶マドラグ監修 コロナの玉子サンドセット」の他、「メロンクリームソーダ」、「ザクロクリームソーダ」の３つのメニューを期間限定で販売することとしました。

「喫茶マドラグ監修 コロナの玉子サンドセット」の玉子サンドは、同店で使用している、分厚くふわふわな玉子焼きを、100％フランス産の小麦粉とヨーロッパ産の発酵バターを贅沢に使用したクロワッサンに合うように、秘伝の卵液とだしの配合を調整し、店内で丁寧に焼き上げてサンドしています。クロワッサンの食感やバターの香りを残す為、「喫茶マドラグ」特製のデミグラスソースとマスタードソースもそのまま再現し、お好みで付けてお召し上がりいただくスタイルとなっています。さらに、昔ながらの喫茶店の定番メニューであるクリームソーダと自家製の濃厚プリン、その他サラダ・スープ・副菜を付けたセットとしました。

R&CLは、今後も世界を旅しているかのような気分を味わえるクロワッサンを、毎月１商品の頻度で投入していく予定です。各国・各地域の伝統食材や風味、食文化からインスピレーションを受けた商品開発を行い、多様な食の背景をクロワッサンという一つの形に融合させることで、毎回驚きと発見を感じることができる商品を提供していきます。

商品情報

■喫茶マドラグ監修 コロナの玉子サンドセット

京都の名店「喫茶マドラグ」の名物“コロナの玉子サンドイッチ”が、R&CLのヨーロッパ産の発酵バター香るクロワッサンと夢の共演

昆布出汁香るふわふわで分厚い玉子焼きを贅沢にサンドし、特製デミグラスソース・特製マスタードソースを塗って味の変化が楽しめる期間限定商品

その他にもクリームソーダを含めた選べるドリンク、サラダ、スープ、副菜2種、手作りの濃厚なめらかプリンを添えて。

どこか懐かしい少し特別な純喫茶時間をどうぞ

平日価格：2,100円（税込み2,310円）

土日祝日価格：2,500円（税込み2,750円）

※土日祝日のみ副菜2種が付きます。

■クリームソーダ（緑：メロン、赤：ザクロ）

店内価格：680円（税込み748円）

テイクアウト価格：680円（税込み734円

店舗情報

RISTRETTO＆CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ）

店名の由来は、焼きたてクロワッサンとリストレット（エスプレッソの抽出方法のひとつ）で抽出した贅沢なカフェラテ「マジック」をはじめとした豊かな香りが包みこむ空間を追求、研究したいという想いから名づけられました。

住所：東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone2階

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 正面口 徒歩2分

営業時間：10:00～20:00

座席数：店内39席、テラス19席 （計58席） テラス席のみペット同伴可能

公式ウェブサイト：https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/RandCL/

Instagram：https://www.instagram.com/ristretto_croissantlaboratorio

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551151709686

X（旧Twitter）：https://x.com/randcl

会社概要

会社名：株式会社サンマルクホールディングス

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：藤川 祐樹

設立：1991年７月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

【 本件に関するお問い合わせ 】

株式会社サンマルクホールディングス 経営企画室 飯田ひかる

E-mail：h.iida@saintmarc-gr.com