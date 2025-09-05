新卒採用の疑問をまるごと解決！新卒採用担当者のための情報サイトを公開。インターン設計から母集団形成、内定者フォローまで──採用成功に役立つノウハウを網羅。

◆当サイトについて

株式会社アクシアエージェンシー（所在地：東京都中央区、代表取締役：新藤俊彰）は、新卒採用に関するノウハウ記事をまとめた情報サイトを公開しました。本サイトでは、インターン設計や母集団形成、内定者フォローまで、新卒採用を成功に導く実践的な情報を発信してまいります。

●サイト公開の背景

新卒採用市場は年々競争が激化し、ナビサイトや合同説明会だけでは十分な母集団形成が難しくなっています。さらに27卒採用からはスケジュールや学生動向も大きく変化し、従来型の採用活動だけでは優秀な学生を獲得できないリスクが高まっています。



こうした状況をふまえ、当社は「学生が集まらない…」という課題を抱える企業の一助となるべく、新卒採用に特化したノウハウや成功事例をまとめた情報サイトを立ち上げました。

本サイトは次のような課題をお持ちの企業様・担当者におすすめです。

・母集団形成に悩み、応募が集まらないと感じている方

・Z世代の学生に響く採用手法を知りたい方

・内定辞退率を下げ、入社につなげたいとお悩みの方

・インターンや説明会で学生の志望度を高めたい方

・スカウトやWEB広告など新しい施策に取り組みたい方

●このサイトでわかること

本サイトでは、新卒採用のご担当者様に向け、次のような内容をわかりやすく発信しています。

●おすすめ記事のご紹介

- 学生が集まるインターンのつくり方と成功事例学生が「参加したい」と思うインターンを実現するためのプログラム設計やコンテンツ作成のコツを解説。参加後に本選考につなげた企業事例も紹介します。- 新卒採用の費用相場とコスト削減の方法1人当たりの採用単価の平均相場を明らかにし、媒体別の特徴や活用方法を踏まえた費用削減の実践ポイントを解説します。- 27卒採用の最新トレンドと対策インターン開始時期の前倒しや学生の情報収集行動の変化など、27卒採用における外部環境の変化と、それに対応する企業戦略を具体的に紹介します。- 母集団を集める具体的な方法ナビ媒体・スカウト・広告・SNSをどのように組み合わせれば効果的かを事例を交えて解説。小規模企業でも取り組める実践的な施策を紹介します。- 内定者フォローで辞退を防ぐ方法メールや面談の工夫、オンライン施策の活用など、Z世代に刺さるフォロー方法を具体的な事例とともに紹介。辞退率を下げ、入社につなげる実践策を解説します。

すでに公開している記事の中から、特におすすめのコンテンツをご紹介します。

●今後の展望

今後も記事を拡充し、最新の学生動向や採用手法のトレンド、成功事例を継続的に発信。新卒採用に携わる担当者が「知りたい情報をすぐに得られる」サイトを目指します。

◆アクシアエージェンシーについて

1954年のグループ創業以来、求人広告代理業を展開してきた当社は、培ってきたノウハウを活かし、新卒採用支援サービスを提供しています。

ナビ媒体・スカウト媒体・WEB/SNS広告・説明会設計までを一気通貫で支援し、母集団形成から内定者フォローまでをトータルサポート。年間8,640社を支援してきた実績と、リクルート代理店として培ってきた営業ノウハウを活かし、学生を集め、惹きつけ、入社につなげる採用戦略を設計します。

また、新卒専任のチームが市場動向や学生の志向変化を的確に捉え、各企業の状況に応じた柔軟な戦略設計を実現。AIを活用したスカウト文面の自動生成や口コミサイト「VOiCE」を用いたブランディング支援など、最新のテクノロジーやツールも積極的に導入しています。

さらに、小規模な企業や地方の採用活動にも対応できる体制を整えており、首都圏・大手企業だけでなく幅広い業種・地域での成功実績があります。採用に関わるすべてのフェーズで伴走し、持続的に成果を出す採用活動をサポートしています。

●当社の特徴・強み

創業70年のノウハウで、新卒採用を支援

株式会社アクシアエージェンシーは、1954年創業のグループを母体に、求人広告やスカウト、WEB施策などを活用した採用支援を展開しています。

年間8,640社の支援実績を活かし、新卒採用における戦略設計から母集団形成～採用成功、アフターフォローまで一貫してサポートします。

新卒採用のプロが企業ごとにチーム編成＆提案

当社には、新卒採用に精通した専任の営業チームが在籍しており、新卒関連セミナーや社外研修講師の経験、自社内リクルーターとしての実務経験を持つプロフェッショナルが、企業ごとの課題に伴走しています。現役学生の動向にも明るく、特定のメディアに偏らない中立的な情報提供とサポートが可能です。

また、市場・競合調査をもとにターゲット設定やコンセプト設計を行うダイレクトソーシング専門チームが企画から運用までを一貫して支援。さらに、リスティング広告やディスプレイ広告をはじめとするWEB広告の運用に豊富な実績を持つディレクターも在籍しており、採用サイトやLPの構築、SEO対策、SNS運用まで幅広いコンサルティングを提供しています。

私たちは求人広告代理店として長年培った知見を活かし、新卒採用においても安心して任せていただける体制を整えています。今後もノウハウ記事の発信とサービス提供を通じて、学生との出会いから入社・定着までを一貫して支援し、企業様にとって頼れるパートナーであり続けます。

◆会社概要

会社名：株式会社アクシアエージェンシー

代表取締役：新藤俊彰

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル

設立：1970年7月

事業内容：求人広告代理業、総合人事支援事業、人材紹介事業

