エラストマーコーティングファブリック市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月04に「エラストマーコーティングファブリック市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エラストマーコーティングファブリックに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
エラストマーコーティングファブリック市場の概要
エラストマーコーティングファブリック市場に関する当社の調査レポートによると、エラストマーコーティングファブリック市場規模は 2035 年に約 169.8 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エラストマーコーティングファブリック市場規模は約 112.3 億米ドルとなっています。エラストマーコーティングファブリック に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エラストマーコーティングファブリックの市場シェア拡大は、医療及びPPE（個人用保護具）用途における需要の増加によるものです。COVID-19パンデミックの発生により、防護服の需要が大幅に高まりました。エラストマーコーティングファブリックは、手術着、病院用マットレス、PPEキット、医療用インフレータブルなどの製品に広く使用されています。さらに、医療インフラの拡大と世界的な規制の強化も、エラストマーコーティングファブリックの採用を促進しています。
エラストマーコーティングファブリックに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/elastomer-coated-fabric-market/113781
エラストマーコーティングファブリックの市場調査では、自動車セグメントの拡大に伴い市場シェアが拡大することが明らかになっています。エラストマーコーティングファブリックは、シートカバー、エアバッグ、ダッシュボードなどに広く使用されており、需要の増加に貢献しています。当社の市場調査によると、自動車セグメントだけで市場の約30%を占めています。日本、ドイツ、イギリスなどの国々が主要な貢献者であり、自動車生産の好調がこれらのファブリックの需要を牽引しています。
しかし、多くの国が自国の繊維・化学産業を保護するために課している輸入制限や関税は、世界のエラストマーコーティングファブリック市場の成長を鈍化させる可能性があります。一貫性のない世界基準や認証の遅れは輸出を阻害し、メーカーの収益に悪影響を及ぼし、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。
エラストマーコーティングファブリック市場セグメンテーションの傾向分析
エラストマーコーティングファブリック市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エラストマーコーティングファブリック の市場調査は、アプリケーションタイプ別、材質別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
