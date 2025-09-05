2025年上半期の世界中古スマートフォン、成長ペース鈍化 不透明な経済環境が影響｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月5日】
主なポイント
・2025年上半期の世界の中古スマートフォン販売は、前年同期比わずか3%増にとどまり、前年同期から減速しました。これは、第1四半期の市場環境の悪化と、第2四半期の異例のボラティリティの影響を受けています。
・米国の関税措置は、国内中古スマートフォン市場における貿易と価格の変動の大部分を引き起こしましたが、世界の中古市場はほとんどの不確実性をうまく吸収しました。
・日本は成長を続け、前年比5%増となりました。米国や欧州などの他の成熟市場は横ばいでした。新興市場が成長したため、アフリカ、インド、東南アジアが牽引しました。
・Appleは2025年上半期に前年比7%増で市場を牽引しました。Samsungのシェアは成熟市場で4%増加しましたが、新興市場でのAppleの12%増には及ばず、その成長は矮小化されました。
・「現状渡し」スマートフォンは、2025年上半期に再生スマートフォンの成長を上回り、前年同期比10%増となりました。
カウンターポイントリサーチのグローバル中古スマートフォン市場レポートによると、2025年上半期の世界の再生スマートフォン販売は前年同期比わずか3%増にとどまり、前年同期から減速しました。これは、多くの成熟市場における供給制約、価格不確実性、規制強化といった厳しい状況により、さらなる成長が制限されたことが要因です。この減速は、この期間中、最近の再生モデルに対する安定した需要と、新興市場における堅調な業績にもかかわらず発生しました。
米国市場は、トランプ大統領の関税導入によって最も大きな打撃を受けました。多くの企業は、貿易上の不確実性を避け、価格への影響を最小限に抑えるため、デバイスと部品の在庫を積み増しました。しかし、世界の中古市場は、ほとんどの不確実性をかなりうまく吸収しました。2025年上半期の最後の2ヶ月間は、価格が上昇したり、デバイスが入手不能になったりする前に、大量販売モデルとその部品が確実に入手できるよう、貿易ルートが連携して機能していたようです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328989&id=bodyimage1】
成熟市場の多くでは、消費者がスマートフォンを使い続け、供給不足が深刻化したため、再生品販売が減少しました。対照的に、日本は昨年から引き続き堅調に成長を続けましたが、成長率は若干鈍化しました。米国と主要欧州諸国は、成長が鈍化するか、減少しました。一方、新興市場の多くでは好調でした。成熟市場は平均で1%の横ばい成長、新興市場は4%の成長を記録しました。この成長は、Apple iPhoneの人気によるもので、同期間の世界の再生品販売は前年比7%増加しました。サムスンのシェアは成熟市場で4%増加しましたが、新興市場でのAppleの12%の成長には及びませんでした。
下取りへの強い関心が流入の増加につながっていますが、大手企業がより大きく、より高級なシェアを獲得しています。現在、iPhoneユーザーのほとんどはApple製品を何度も使用しており、カウンターポイント社の「Appleユーザー調査 2024-2025」によると、米国のiPhoneユーザーの3人に1人が、新しいiPhoneを購入する前に以前のiPhoneを下取りまたは売却しています。この数値は、英国、中国、インドなどの他の主要市場では低い数値です。
2025年上半期の世界の再生品市場における5Gスマートフォンのシェアは57%で、前年同期比65%増加しました。このシェアは2025年末までに大幅に増加すると予想されます。
主なポイント
・2025年上半期の世界の中古スマートフォン販売は、前年同期比わずか3%増にとどまり、前年同期から減速しました。これは、第1四半期の市場環境の悪化と、第2四半期の異例のボラティリティの影響を受けています。
・米国の関税措置は、国内中古スマートフォン市場における貿易と価格の変動の大部分を引き起こしましたが、世界の中古市場はほとんどの不確実性をうまく吸収しました。
・日本は成長を続け、前年比5%増となりました。米国や欧州などの他の成熟市場は横ばいでした。新興市場が成長したため、アフリカ、インド、東南アジアが牽引しました。
・Appleは2025年上半期に前年比7%増で市場を牽引しました。Samsungのシェアは成熟市場で4%増加しましたが、新興市場でのAppleの12%増には及ばず、その成長は矮小化されました。
・「現状渡し」スマートフォンは、2025年上半期に再生スマートフォンの成長を上回り、前年同期比10%増となりました。
カウンターポイントリサーチのグローバル中古スマートフォン市場レポートによると、2025年上半期の世界の再生スマートフォン販売は前年同期比わずか3%増にとどまり、前年同期から減速しました。これは、多くの成熟市場における供給制約、価格不確実性、規制強化といった厳しい状況により、さらなる成長が制限されたことが要因です。この減速は、この期間中、最近の再生モデルに対する安定した需要と、新興市場における堅調な業績にもかかわらず発生しました。
米国市場は、トランプ大統領の関税導入によって最も大きな打撃を受けました。多くの企業は、貿易上の不確実性を避け、価格への影響を最小限に抑えるため、デバイスと部品の在庫を積み増しました。しかし、世界の中古市場は、ほとんどの不確実性をかなりうまく吸収しました。2025年上半期の最後の2ヶ月間は、価格が上昇したり、デバイスが入手不能になったりする前に、大量販売モデルとその部品が確実に入手できるよう、貿易ルートが連携して機能していたようです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328989&id=bodyimage1】
成熟市場の多くでは、消費者がスマートフォンを使い続け、供給不足が深刻化したため、再生品販売が減少しました。対照的に、日本は昨年から引き続き堅調に成長を続けましたが、成長率は若干鈍化しました。米国と主要欧州諸国は、成長が鈍化するか、減少しました。一方、新興市場の多くでは好調でした。成熟市場は平均で1%の横ばい成長、新興市場は4%の成長を記録しました。この成長は、Apple iPhoneの人気によるもので、同期間の世界の再生品販売は前年比7%増加しました。サムスンのシェアは成熟市場で4%増加しましたが、新興市場でのAppleの12%の成長には及びませんでした。
下取りへの強い関心が流入の増加につながっていますが、大手企業がより大きく、より高級なシェアを獲得しています。現在、iPhoneユーザーのほとんどはApple製品を何度も使用しており、カウンターポイント社の「Appleユーザー調査 2024-2025」によると、米国のiPhoneユーザーの3人に1人が、新しいiPhoneを購入する前に以前のiPhoneを下取りまたは売却しています。この数値は、英国、中国、インドなどの他の主要市場では低い数値です。
2025年上半期の世界の再生品市場における5Gスマートフォンのシェアは57%で、前年同期比65%増加しました。このシェアは2025年末までに大幅に増加すると予想されます。