建設用スマートガラスの世界市場2025年、グローバル市場規模（エレクトロクロミック、SPD、PDLC）・分析レポートを発表
2025年9月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設用スマートガラスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、建設用スマートガラスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の建設用スマートガラス市場は2023年に2億8,680万米ドル規模と評価されており、2030年には3億7,310万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.8％と見込まれています。スマートガラスは、調光や遮光機能を備え、エネルギー効率や快適性を高める建材として注目されており、病院や空港など大規模施設を中心に採用が拡大しています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、建設分野におけるスマートガラス産業チェーンの発展状況と、用途別の市場動向を整理しています。
● 病院：エレクトロクロミックやSPDガラスの採用が進み、プライバシー保護と衛生環境の改善に寄与しています。
● 空港：大型窓やターミナル施設に導入され、自然光を活かしつつ眩光や熱負荷を抑える用途で活用されています。
● 学術施設やオフィスビル：省エネ基準の強化に伴い、快適な学習・労働環境を提供する技術として導入が加速しています。
● 住宅（アパートメント）：高級住宅市場を中心に普及が進んでおり、今後の拡大余地が大きい分野です。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場展開は以下の通りです。
● 北米・欧州：政府によるエネルギー効率化政策や建築基準の厳格化により、安定的な成長を遂げています。消費者の環境意識向上も需要拡大の一因です。
● アジア太平洋地域：特に中国が市場を牽引し、国内需要の高さ、政策支援、強固な製造基盤を背景に世界市場の中心地となっています。日本や韓国も技術先進国として市場拡大に寄与しています。
● 南米・中東・アフリカ：経済成長と都市開発の進展に伴い、新規建設需要が高まりつつあり、今後の成長ポテンシャルが大きい地域です。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートでは、以下の観点から市場分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千平方メートル）、収益、タイプ別（エレクトロクロミック、SPD、PDLC、その他）および用途別（病院、空港、学術施設、オフィスビル、アパートメント、その他）の市場シェアを算定。
2. 産業分析：規制、技術革新、消費者志向の変化を背景に、市場成長要因と課題を特定。
3. 地域分析：各国・地域のインセンティブ政策、インフラ発展、経済状況を踏まえ、成長機会を抽出。
4. 市場予測：データ分析をもとに2030年までの市場動向を予測し、新しいトレンドを明示。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業として、Saint Gobain、Gentex、View、Asahi Glass、Polytronix、Vision Systems、PPG、Glass Apps、Ravenbrick、Scienstry、SPD Control System、Pleotint、Smartglass International、ChromoGenicsが取り上げられています。
各企業は研究開発投資や提携強化により市場競争力を確保しており、製品多様化と技術革新を推進しています。消費者調査では、省エネ性能や快適性を重視する傾向が強まり、特に公共施設や大規模商業施設における導入意欲が高まっています。技術的には、耐久性、調光速度の改善、コスト削減が進展しており、AIやIoTとの連携によるスマートビルディングへの応用が拡大しています。
