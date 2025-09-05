´ü´Ö¸ÂÄê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö²»¿©¥¥Ã¥Á¥ó¡×³«ºÅ¡Ã9/12(¶â)～10/13(·î¡¦½Ë)
¹ñÆâ³°¤«¤éÂçºå¤ËË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤ËÉÜÆâÂÚºß¤äÉÜÆâ¼þÍ·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖÂçºåÍè¤Æ¤Ê¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºåÍè¤Æ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå´Ñ¸÷¶É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö²»¿©¡Ê¤ª¤ó¤·¤ç¤¯¡Ë¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ò¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¡¦ÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì(Âçºå¥°¥ë¥áEXPO2025Æâ)¤Ç¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯£±·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²»¿©¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ïº£²ó¤Ç4²óÌÜ¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¹Í°Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¹Í°Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡¢Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡¸øÉ½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²»¿©¥¥Ã¥Á¥ó¡×¼Â»Ü³µÍ×
¡Ö²»¿©¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥é¥Ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¿Íµ¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¹Í°Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤È¡¢ÄêÈÖ¤ÎÂçºå¥°¥ë¥á¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥áー¥¸1
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥áー¥¸2
¡ö¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤ÆÁ°²ó³«ºÅ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£