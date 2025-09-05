境町役場《茨城県境町》PFI住宅第８弾！「25年住むともらえる戸建住宅『アイレットハウス オハナタウンII』」起工式を執り行います

茨城県境町（町長：橋本正裕）では、移住定住促進のため、PFIを活用した定住促進住宅の整備を進めています。

これまで建設したマンションタイプのアイレットハウス モクセイ館、カンナ館、さくら館、ひまわり館は全108戸満室となっており、また、25年住むともらえる戸建住宅のオハナタウン、マハロタウンI・IIも全棟満室で大変好評をいただいています。昨年度整備したマハロタウンIIでは、21棟の募集に対し、全国各地から256件の応募をいただきました。

この度、さらなる移住定住施策の推進を図るため「第8期境地区定住促進住宅整備事業」を行う運びとなり、建設予定地の一部におきまして起工式を開催します。

本事業により、快適な住環境を提供するとともに当町が従来より推し進める移住・定住施策との相乗効果を創出することで、さらなる定住人口の増加や地域の活性化を目指します。

起工式概要

日時 ： 令和7年9月11日（木）

受付：午前9時00 分から

式典：午前9時30 分から

会場 ： 茨城県猿島郡境町大字西泉田593番地(https://maps.app.goo.gl/rCWWoa4e8woUZKnn6)ほか

出席者 ：

設計・施工業者 株式会社オハナタウン２・境

境町関係者

実施内容 ：

挨拶・来賓祝辞・安全祈願 ・ 鍬入れ等

戸建住宅の入居募集概要

起工式会場(国土地理院地図より作成)

賃料

月額64,000円 （減額前家賃84,000円）※所得要件・世帯要件に該当する方は減額後の家賃で入居できます。

駐車料金

月額3,300円

主な対象者

子育て世帯・新婚世帯 ※町外から転入する世帯優先

所得基準

入居者および同居者の所得月額を合算した金額が158,000円以上487,000円以下

入居時期

令和8年3月末頃より入居開始予定

募集期間

令和7年8月19日（火）～令和7年10月17日（金）

申込方法

境町公式ホームページに掲載の「申込に必要な書類」を郵送もしくは持参。

提出先

境町役場 地方創生課

詳細は境町公式ホームページに掲載しています。

https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003792.html

施設概要

名称

第8期境地区定住促進住宅「アイレットハウス オハナタウンII」

戸建住宅

33棟（木造2階建て 3LDK）

長田地区…西泉田24棟

境地区…住吉町5棟・松岡町2棟・本船町2棟

集合住宅

1棟（木造1K）

長田地区…上小橋1棟20戸

総事業費

約15億1,000万円

補助金等

約11億4,700万円

うち

約5億5,400万円 社会資本整備総合交付金

維持管理・運営・その他

約3億6,300万円

事業期間

令和7年8月5日～令和33年3月31日

建設：令和7年8月～令和8年3月

維持管理：令和8年4月～令和33年3月