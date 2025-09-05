《茨城県境町》PFI住宅第８弾！25年住むともらえる戸建住宅「アイレットハウス オハナタウンII」起工式を執り行います
《茨城県境町》PFI住宅第８弾！「25年住むともらえる戸建住宅『アイレットハウス オハナタウンII』」起工式を執り行います
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、移住定住促進のため、PFIを活用した定住促進住宅の整備を進めています。
これまで建設したマンションタイプのアイレットハウス モクセイ館、カンナ館、さくら館、ひまわり館は全108戸満室となっており、また、25年住むともらえる戸建住宅のオハナタウン、マハロタウンI・IIも全棟満室で大変好評をいただいています。昨年度整備したマハロタウンIIでは、21棟の募集に対し、全国各地から256件の応募をいただきました。
この度、さらなる移住定住施策の推進を図るため「第8期境地区定住促進住宅整備事業」を行う運びとなり、建設予定地の一部におきまして起工式を開催します。
本事業により、快適な住環境を提供するとともに当町が従来より推し進める移住・定住施策との相乗効果を創出することで、さらなる定住人口の増加や地域の活性化を目指します。
起工式概要
日時 ： 令和7年9月11日（木）
受付：午前9時00 分から
式典：午前9時30 分から
会場 ： 茨城県猿島郡境町大字西泉田593番地(https://maps.app.goo.gl/rCWWoa4e8woUZKnn6)ほか
出席者 ：
設計・施工業者 株式会社オハナタウン２・境
境町関係者
実施内容 ：
挨拶・来賓祝辞・安全祈願 ・ 鍬入れ等
起工式会場(国土地理院地図より作成)
戸建住宅の入居募集概要
賃料
月額64,000円 （減額前家賃84,000円）※所得要件・世帯要件に該当する方は減額後の家賃で入居できます。
駐車料金
月額3,300円
主な対象者
子育て世帯・新婚世帯 ※町外から転入する世帯優先
所得基準
入居者および同居者の所得月額を合算した金額が158,000円以上487,000円以下
入居時期
令和8年3月末頃より入居開始予定
募集期間
令和7年8月19日（火）～令和7年10月17日（金）
申込方法
境町公式ホームページに掲載の「申込に必要な書類」を郵送もしくは持参。
提出先
境町役場 地方創生課
詳細は境町公式ホームページに掲載しています。
https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003792.html
施設概要
名称
第8期境地区定住促進住宅「アイレットハウス オハナタウンII」
戸建住宅
33棟（木造2階建て 3LDK）
長田地区…西泉田24棟
境地区…住吉町5棟・松岡町2棟・本船町2棟
集合住宅
1棟（木造1K）
長田地区…上小橋1棟20戸
総事業費
約15億1,000万円
補助金等
約11億4,700万円
うち
約5億5,400万円 社会資本整備総合交付金
維持管理・運営・その他
約3億6,300万円
事業期間
令和7年8月5日～令和33年3月31日
建設：令和7年8月～令和8年3月
維持管理：令和8年4月～令和33年3月