【敬老の日ギフトにも】販売累計100万食突破！レンジで１分20秒のご飯パック　栄養満点もちもち雑穀ごはん『金賞の一膳』が当たる！

この度、株式会社IKホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：長野庄吾）の100%子会社で、テレビショッピング事業を行う株式会社プライムダイレクト（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：森下英則）では、おいしさと栄養面でも人気の玄米ごはんパック『金賞の一膳 金賞健康米×十六雑穀』が当たる「敬老の日キャンペーン」を開催いたします。

『金賞の一膳』のこだわり

『金賞の一膳』は、栄養素が豊富な玄米や黒米などの雑穀をブレンドした、レンジで短時間で召し上がっていただけるご飯パックシリーズです。これまでのご飯パックは「時短」で白米が食べられるという商品が多くありましたが、『金賞の一膳』は、時短で手軽なだけでなく、「おいしさ」と「栄養」にもこだわり、雑穀をブレンドしたご飯を開発、ご飯パックのシリーズ展開をしてきました。

発売以来おかげさまで、シリーズ累計販売数100万食を突破したのは、健康が気になる消費者のニーズに「時短で手軽」＋「おいしい」＋「栄養にもこだわりたい」という『金賞の一膳』の魅力がマッチしたものと考えています。

※2022年6月～2025年4月末 メーカー調べ

また、共働きが当たり前となっている現在、自炊の頻度が減り、外食やお弁当が増えているという人も多い一方で、健康志向の雑穀ご飯の人気は増えています。しかし、浸水の時間がかかるなど、ご自宅で毎回炊くのは、相当な負担がかかる事から、なかなか続かないという方も多かったはず。

そういった方たちのお悩みに、「レンジで雑穀米」というコンセプトがお応えできたものだと考えています。

『金賞の一膳』敬老の日キャンペーン 概要

単身・高齢者世帯が増加に伴い、料理に関して、少しの量を毎日作っているというご家庭も多いはず。健康面では、できるだけたくさんの食材を摂った方がよいとはわかっていても、高齢のご夫婦の二人暮らしや、単身暮らしのご家庭では、食材を使いきれないというお悩みや、あまった食材を廃棄してしまう不安から、単調な食事や栄養面で偏った食事になってしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか？

そんな中、「必要な時に必要な分だけ」「素早く手軽に」という点でご好評をいただいている『金賞の一膳』で高齢世帯の健康つくりのお手伝いが出来たら、という思いで、「敬老の日キャンペーン」を企画いたしました。

日ごろ、ご両親に感謝を伝えられていないという方に、ご両親に感謝を伝えるきっかけにしていただけたらと思います。

今回のキャンペーンでは、抽選で10名の方に、『金賞の一膳』シリーズの人気商品『金賞健康米×十六雑穀』 5パックをプレゼントいたします。ぜひ、キャンペーンにご参加ください。

キャンペーン名：敬老の日プレゼントキャンペーン

応募期間：2025年9月8日(金)20:00～2025年9月15日(月)23:59

プレゼント商品：『金賞の一膳 金賞健康米×十六雑穀』5パックを抽選で10名様にプレゼント

キャンペーンへの参加方法：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16153/table/393_1_3c18b6cd4bf1c89c6760bb0237fed89f.jpg?v=202509050127 ]

『金賞健康米×十六雑穀』お米マイスターのオススメコメントをご紹介

５つ星お米マイスター 米・食味鑑定士 小野寺理騎さん

十六種類の雑穀がブレンドされており、見た目にも華やか。香りも豊かで、さまざまな

食感を感じることができるため、食べるのが楽しくなるご飯です。

雑穀だけでなく、いんげん豆やうずら豆など、豆の旨みもしっかりと感じられ、お米だ

けでは出せない、ふくよかな味わいを感じることができます。

お客様からのお声も多数！

「お米がツヤツヤモチモチで、雑穀も硬さを感じること無く非常に食べやすいです。」

「香りが良く、出来立てをそのままパックにしたような味が最高」

「一口食べたときに、体に良い食べ物だとわかった」

金賞の一膳とは

『金賞の一膳』は、金賞健康米（北海道産ゆめぴりか）の白米と、雑穀をブレンドしたご飯パックです。お米本来のおいしさはそのままに、日々の食事から手軽に栄養を摂れることを目指し、調理が面倒な雑穀や玄米のご飯を、電子レンジでさっとお召しいただけるように、ご飯パックの形にこだわりました。

毎日の食卓にはもちろん、忙しい朝やお弁当、ちょっと小腹がすいた時にもおすすめです。ふっくらもちもちとした食感と、香りや旨味をお楽しみいただけます。

●金賞健康米とは

本品の製造元である幸南食糧株式会社とマグロの養殖で有名な近畿大学農学部とで共同研究で、胚芽周辺の栄養成分を可視化する新製法を開発しました。

金賞健康米は、「ヘルスキープ製法」と言われる新製法で精米されており、従来の製法では除去されてきた胚芽周辺の栄養成分を残す事に成功し、精米後もビタミンE・ビタミンB1を多く含んでいます。

忙しい日々の中でも健康に良いものを手軽に摂りたい。

そんな皆様の健康を応援する『金賞の一膳』シリ-ズをぜひお試しください。

金賞の一膳 商品一覧

『金賞の一膳』は、五つ星お米マイスターにも認められ、日本米飯管理士協会に金賞認定された、北海道産『ゆめぴりか』（金賞健康米）を使用したご飯パックです。

「金賞健康米×金のいぶき」

配合比：金賞健康米50％、金のいぶき50％

価格：1食332円、12食3,980円（税込）日本製

【金のいぶきとは】宮城県産の玄米「金のいぶき」は、通常の玄米と比較して玄米の栄養素がつまった胚芽の重さが2.9倍の大きさです。そのためGABAやビタミンE、食物繊維やカルシウムなども多く含まれています。

「金賞健康米×黒米・玄米」

配合比：金賞健康米11％、国産黒米17%、新潟県産コシヒカリ玄米72％

価格：1食332円、12食3,980円（税込）日本製

【黒米とは】黒米は古代米の一種でポリフェノールやビタミン・ミネラルを多く含みます。「金賞の一膳・黒米・玄米」では、精白米と比較して、ビタミンE は6倍・ビタミンB1は 4.6倍、マグネシウムは 4.4倍、鉄は2.2倍含まれています。黒米は栄養価の高さから”不老長寿の米“として珍重されていたと伝えられています。

「金賞健康米×十六雑穀」

配合比：金賞健康米87％、十六雑穀13%

価格：1食332円、12食3,980円(税込) 日本製

【十六雑穀とは】コク・旨味、さらに栄養を考えて選抜した十六種の雑穀。十六雑穀は糖質の吸収が緩やかな低GI食品。腹持ちもよく炭水化物が気になる方におすすめです。

16種雑穀：裸麦、黒米、裸押し麦、もち玄米、たかきび、赤米、黄大豆、青大豆、黒大豆、小豆、発芽玄米、緑米、いんげん豆、うずら豆、発芽もち玄米、押しもち麦

「金賞健康米×キラリモチ」

配合比：金賞健康米50％、キラリモチ50％

価格：1食332円、12食3,980円（税込）日本製

【キラリモチとは】岡山県産もち麦の「キラリモチ」は食物繊維(β‐グルカン)を含有しています。キラリモチ(もち性大麦)は精白米と比べて24倍の食物繊維を含むことから体の中からキレイになりたい方におすすめです。

「金賞健康米の赤飯」

配合比：国産もち米57.1％、金賞健康米30.8％、北海道産大納言小豆12.1％

価格：1食332円、12食3,980円(税込) 日本製

【大納言小豆とは】小豆の中で特に大粒な特定の品種群は、「大納言」と呼ばれています。ポリフェノールが豊富に含まれており、食物繊維やカリウム、ビタミンB群などの栄養素も多く含まれています。

※本配合比は、お米と小豆のみを100％とした場合の割合を示しています。

【内容量】120g(1食あたり)

【生産国】日本

