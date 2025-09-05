¡Ö¥×¥ëー¥È¡×¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー95¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª ¡Ø～¥×¥ëー¥È～¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È¡Ù¤¬¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ëー¥È¡×¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー95¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥é¥¤¥º¡Ø～¥×¥ëー¥È～¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×(°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì)¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
9·î5Æü¤Ï¡Ö¥×¥ëー¥È¡×¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åーÆü¡£¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¡ª ¤´¤¤²¤ó¤Ê¡Ö¥×¥ëー¥È¡×¤¬¼çÌò¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥×¥ëー¥È¡¡ÀÖ¤¤¤Û¤Ã¤Ú¡¡¿²¤½¤Ù¤ê¡¡¥¹ー¥Ñー¥éー¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¢£¥µ¥¤¥º¡§ÌóW25cm¡ßD45cm¡ßH20cm
¥Ô¥ó¥¯¡ß¿å¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¡Ö¥×¥ëー¥È¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
Âç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー¡õ¥×¥ëー¥È¡¡ÀÖ¤¤¤Û¤Ã¤Ú¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§Á´3¼ï
¡¡¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹ ¡¿ ¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹ ¡¿ ¥×¥ëー¥È
¢£¥µ¥¤¥º¡§ÌóW10cm¡ßD8cm¡ßH12cm
¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¥×¥ëー¥È¡×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥ー¡õ¥×¥ëー¥È¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«fuwa¡õhug¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£¥µ¥¤¥º¡§ÌóW40cm¡ßD10cm¡ßH40cm
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÂ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¢¿Íµ¤¤Î¡Èfuwa&hug¡É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢
¡Ø～¥×¥ëー¥È～¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡ü¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¡¦¥×¥ëー¥È¡¡ÀÖ¤¤¤Û¤Ã¤Ú¡¡¿²¤½¤Ù¤ê¡¡¥¹ー¥Ñー¥éー¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡～¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È～
https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14020
¡¦¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー¡õ¥×¥ëー¥È¡¡ÀÖ¤¤¤Û¤Ã¤Ú¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡～¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È～
https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14021
¡¦¥ß¥Ã¥ー¡õ¥×¥ëー¥È¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«fuwa¡õhug¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡～¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È～
https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14022
¡ü¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/pluto202509R
¢¡¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó(¥Ê¥à¥¯¥ì)¡×¤È¤Ï¢¡
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿·ÊÉÊ¤ò¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡× ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
