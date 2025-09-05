金澤月見光路2025 10月10日（金）～10月12日（日）しいのき迎賓館にて開催

金沢工業大学 金澤月見光路プロジェクトは、10月10日（金）から12日（日）の3日間、しいのき迎賓館（金沢市広坂2－1－1）正面側広場にて金澤月見光路2025（主催：金沢工業大学 共催：しいのき迎賓館 後援：金沢市）を開催します。

今年は、建築学部（川粼寧史研究室、土田義郎研究室、西村督研究室）メディア情報学部（出原立子研究室、高野佐代子研究室）の学生を中心におよそ100名が参加し、学生たち自らがデザイン、設計、制作を手掛けたあかりのオブジェやメディアテクノロジーを駆使した作品が空間を彩ります。会場内では、プロジェクションマッピングや小さなあかり制作のワークショップが開催されるほか、参加型のプログラムもご用意しています。

金澤月見光路2025

「あかりオブジェ」と「メディアテクノロジー」の融合

開催 2025年10月10日（金）～12日（日）

会場 しいのき迎賓館

ライトアップ・プロジェクションマッピング 18時～21時

試験点灯 2025年10月9日（木）18時～

※悪天候により、中止となる場合があります。中止の場合は、WEBサイトにてお知らせいたします。

https://www.kanazawa-it.ac.jp/tsukimi/





