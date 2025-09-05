シャトレーゼ「敬老の日ケーキ」、全国のシャトレーゼにて期間限定で販売





■敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション

苺クリームをサンドしたスポンジと、削りチョコ入りホイップクリームをはさんだココアスポンジの、2つの味わいが楽しめるデコレーションケーキに、みずみずしく上品な甘みの山梨県産シャインマスカットと、様々なチョコレートを飾りました。シャインマスカットの芳醇な香りが広がる、贈り物やお祝いにぴったりの特別なデコレーションケーキです。

価格：2,500円（税込2,700円）



※上記、「敬老の日ケーキ」の販売期間：9月12日（金）～ 9月15日（月）

その他、敬老の日の贈り物におすすめの焼き菓子や和菓子のギフトを多数ご用意しています。



■株式会社シャトレーゼとは

1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国178店舗で展開しています。



■ファームファクトリーとは

ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。



会社概要

会社名： 株式会社シャトレーゼ

代表者： 代表取締役社長 古屋勇治

従業員数： 1,800名

事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売

事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1

店舗数： 国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国178店舗

創業： 1954年（昭和29年）12月20日

URL：



■敬老の日 小豆と栗のショートケーキ白州名水で丁寧に炊き上げた3種類の自家製餡（粒餡・栗餡・こし餡）と、彩り豊かなフルーツを合わせたショートケーキです。ふんわり柔らかな黒蜜スポンジに、こし餡を使用したホイップクリームと水ようかん、栗餡をサンドし、仕上げにフルーツと粒あんを飾りました。やさしい味わいで、幅広い世代に楽しんでいただけます。価格：400円（税込432円）