“選ばれる企業”になるための未来戦略セミナー

株式会社キャリア・マム

本セミナーは、さいたま市より株式会社キャリア・マム（所在地：東京都多摩市、代表取締役：堤 香苗）が受託し、人材不足に課題を抱える企業を支援するため、国の認定制度「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」の活用をテーマに開催いたします。

「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」は、女性活躍推進や子育て支援、若者の採用・育成に積極的に取り組む企業に与えられる認定制度で、働きやすい職場環境づくりを後押しし、採用力や企業の魅力向上にもつながります。

本セミナーでは、制度の基礎や認定取得のメリット、実際に活用している企業の事例紹介を通して学び、選ばれる企業になるための未来戦略に役立つ内容をお届けします。

【セミナー開催概要】

■ 日時 会場開催：2025年10月28日（火）13:00～16:00

オンデマンド配信：2025年11月5日（水）～12月5日（金）

※会場開催・オンデマンドは同一内容です。

■ 会場 浦和コミュニティセンター 第15集会室

■ 申込期間 会場開催：2025年9月5日（金）～10月27日（月）

オンデマンド：2025年9月5日（金）～11月28日（金）

■プログラム

・第1部 基礎講義（13:00～14:30）

「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」とは？制度の魅力と活用法を解説

講師：社会保険労務士法人レアホア 代表 社会保険労務士 栗原 深雪 氏

・第2部 事例企業紹介（14:40～15:20）

現場の声から学ぶ！制度を活かした企業の取り組み最前線

事例紹介企業：株式会社TMC経営支援センター、株式会社コマーム、株式会社ホウユウ

・第3部 企業交流＆名刺交換会（15:30～16:00）

■詳細・申込 公式サイト(https://www.saitama-wryouritsu.jp/)をご覧ください。

【主催・運営】

主催：さいたま市 共催：埼玉労働局

委託運営：株式会社キャリア・マム さいたま市女性活躍・両立支援等推進事業事務局

お問い合わせ： saitama-wryouritsu＠mail.c-mam.co.jp

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社キャリア・マム 広報担当 メールアドレス：pr@c-mam.co.jp

TEL 042-389-0220 ／ 〒206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階

コーポレートサイト：https://corp.c-mam.co.jp/