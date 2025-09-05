YouTuber「ヘラヘラ三銃士」、2年ぶりとなるLIVEイベント開催決定！

株式会社トキメキクリエイト

人気YouTuberグループ ヘラヘラ三銃士 が、2025年12月16日（火）に東京・豊洲PITにて、2年ぶりとなるLIVEイベント 「ヘラヘラ大感謝祭～今年最後の大騒ぎ2025～」 を開催することが決定いたしました。



【公演概要】

公演名：ヘラヘラ大感謝祭～今年最後の大騒ぎ2025～

日程：2025年12月16日（火）

会場：豊洲PIT

時間：開場 17:00／開演 18:00

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 （平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

【チケット情報】

【ご来場の方全員に終演後ヘラヘラ三銃士メンバーによるお見送り付き】

Sチケット：\9,500（税込・スタンディング）

Aチケット：\7,000（税込・スタンディング）

ファミリー席チケット：\9,500（税込・指定席）

※ファミリー席はお子様（3歳～12歳）と保護者を含むグループ限定。未就学児（6歳未満）はファミリー席のみ申し込み可

※お見送りにはゲスト出演者は参加いたしません。

※詳細はチケット販売ページにてご確認ください。

【チケット販売スケジュール】

イープラス先行（抽選）

https://eplus.jp/hera3/

受付期間：2025年9月5日（金）12:00 ～ 9月15日（月・祝）23:59

【ゲスト出演者】

本公演には豪華ゲストの出演も決定しています。



むくえなコノリリしなこ竹下☆ぱらだいす中町綾加藤乃愛吉田いをん午前０時のプリンセス

※ゲストの詳細は順次発表予定。ゲスト出演者の変更によるチケットの払い戻しは致しません。

【アーティストプロフィール】

快進撃を続ける唯一無二の女性3人組YouTuber。

敏腕女社長のリーダー「ありしゃん」、強烈な個性を持つ「まりな」、可愛らしい見た目で毒舌の「さおりん」の3人が、“女子のリアル”をありのままに伝える動画で若者たちの人気を集め、現在176万人超のチャンネル登録者数を誇る。(2025年9月現在)

アーティストとしても人気を集めており、2023年夏には初となる全国５大都市にてLIVEツアーを開催。ツアーファイナルでは幕張メッセを満員として圧巻のパフォーマンスを披露した。