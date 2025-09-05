YouTuber「ヘラヘラ三銃士」、2年ぶりとなるLIVEイベント開催決定！
人気YouTuberグループ ヘラヘラ三銃士 が、2025年12月16日（火）に東京・豊洲PITにて、2年ぶりとなるLIVEイベント 「ヘラヘラ大感謝祭～今年最後の大騒ぎ2025～」 を開催することが決定いたしました。
【公演概要】
公演名：ヘラヘラ大感謝祭～今年最後の大騒ぎ2025～
日程：2025年12月16日（火）
会場：豊洲PIT
時間：開場 17:00／開演 18:00
お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 （平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）
【チケット情報】
【ご来場の方全員に終演後ヘラヘラ三銃士メンバーによるお見送り付き】
Sチケット：\9,500（税込・スタンディング）
Aチケット：\7,000（税込・スタンディング）
ファミリー席チケット：\9,500（税込・指定席）
※ファミリー席はお子様（3歳～12歳）と保護者を含むグループ限定。未就学児（6歳未満）はファミリー席のみ申し込み可
※お見送りにはゲスト出演者は参加いたしません。
※詳細はチケット販売ページにてご確認ください。
【チケット販売スケジュール】
イープラス先行（抽選）
https://eplus.jp/hera3/
受付期間：2025年9月5日（金）12:00 ～ 9月15日（月・祝）23:59
【ゲスト出演者】
本公演には豪華ゲストの出演も決定しています。
むくえな
コノリリ
しなこ
竹下☆ぱらだいす
中町綾
桜
加藤乃愛
吉田いをん
午前０時のプリンセス
※ゲストの詳細は順次発表予定。ゲスト出演者の変更によるチケットの払い戻しは致しません。
【アーティストプロフィール】
快進撃を続ける唯一無二の女性3人組YouTuber。
敏腕女社長のリーダー「ありしゃん」、強烈な個性を持つ「まりな」、可愛らしい見た目で毒舌の「さおりん」の3人が、“女子のリアル”をありのままに伝える動画で若者たちの人気を集め、現在176万人超のチャンネル登録者数を誇る。(2025年9月現在)
アーティストとしても人気を集めており、2023年夏には初となる全国５大都市にてLIVEツアーを開催。ツアーファイナルでは幕張メッセを満員として圧巻のパフォーマンスを披露した。