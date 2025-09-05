【CLAUS PORTO】「DECO Collection ハンドクリーム」プレゼントキャンペーン開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するポルトガル発のボディケアとフレグランスのブランド〈CLAUS PORTO（クラウス ポルト）〉は9月5日(金)10時より「DECO Collection ハンドクリーム」プレゼントキャンペーンを開催いたします。

クラウス ポルトの人気シリーズDECO Collectionから発売された滑らかですっと馴染むハンドクリームは、肌に潤いを与え、華やかな香りが気分をリフレッシュしてくれます。

今回は、抽選で10名様にハンドクリーム（3,960円 (税込)相当）をプレゼントいたします。

応募方法は下記をご覧ください。

応募方法について：https://www.clausporto.jp/news/detail?id=387

■DECO Collection ハンドクリームについて

全5種 各3,960円（税込）

DECOコレクションの中でも人気の香りをピックアップしたハンドクリームは、アーモンドオイル、ミツロウなどを配合した軽やかなテクスチャーが特徴です。

箔押しの化粧箱に納められたハンドクリームは、プレゼントにもぴったり。

BANHO Citron Verbena 香り：フレッシュシトラス

CERINA Brise Marine 香り : フレッシュアクアティック

VOGA Acacia Tuberose 香り : フルーティフローラル

CHYPRE Cedar Poinsettia 香り : オリエンタルフローラル

DECO Encens Eucalyptus 香り : フレッシュシトラス

[商品詳細]

■商 品 名： DECO HAND CREAM

■価 格：各3,960円（税込）

■内容量 ：50ml

■取扱店舗：CLAUS PORTO公式オンラインストア、LOOK@E-SHOP、他

[CLAUS PORTO（クラウス ポルト）]

1887年に２人のドイツ人がポルトガルでスタートさせた、ボディケアとフレグランスのブランド。ポルトガルの香りや風景からインスピレーションを得たフレグランスをベースに、ソープ、コロン、キャンドル、ディフューザー、メンズグルーミングコレクションを展開しています。先進的なデザインと、130年以上続く伝統的な製法を守るラグジュアリーなライフスタイルブランドへと進化を遂げ、世界50ヶ国以上で親しまれています。

■公式サイト：www.clausporto.jp

■Instagram：@clausporto_japan