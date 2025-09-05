苫米地英人博士 緑寿記念！TOMA BETIQUE・Dr.T_Infoで豪華キャンペーン開催！さらに最大70％OFFの電子書籍セールも同時開催
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、苫米地英人博士の緑寿を祝し、公式オンラインショップ「TOMA BETIQUE」および情報配信サービス「Dr.T_Info」にて、特別記念キャンペーンを2025年9月5日（金）から9月21日（日）まで開催いたします。
博士の節目を記念した本キャンペーンでは、メルマガ会員限定30%OFFクーポン、特製グッズのプレゼント、さらに博士の著書28作品が最大70%OFFとなる電子書籍セールを同時開催。ファン必見の内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage1】
◆ キャンペーン概要 ◆
実施期間
2025年9月5日（金）～ 9月21日（日）
特典内容
1. メルマガ会員限定 30%OFFクーポン
登録はこちら
→https://b.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm05136uy&task=regist
2. 特製ステッカー・しおり（全員プレゼント）
緑寿記念の限定エメラルドデザイン。
3. 電子書籍セール 50%～70%OFF
博士の人気著書28作品が対象。
詳細はこちら
→https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage2】
特製ステッカー&しおりは、緑寿記念特別デザインとなっております。
「緑寿」記念ということで、エメラルドを基調にデザインが制作されました。
このキャンペーン期間内しかゲットできないレアアイテムとなっておりますので、ぜひTOMA BETIQUEにてお買い物してください！
お買い物いただいた方全員にプレゼントさせていただきます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage3】
◆ 注目の取扱商品 ◆
・「苫米地英人の銀河系アカデミア」参考書的著書
・『俺のギター THE Dr. TOMABECHI ULTIMATE GUITAR COLLECTION（豪華版）』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage4】
◆ キャンペーン特設ページ ◆
→https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
◆ TOMA BETIQUE公式サイト ◆
→https://www.tomabetique.com/
◆ X（旧Twitter）での最新情報 ◆
→https://x.com/DrT_Information/status/1963164579506114818
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社サイゾー
博士の節目を記念した本キャンペーンでは、メルマガ会員限定30%OFFクーポン、特製グッズのプレゼント、さらに博士の著書28作品が最大70%OFFとなる電子書籍セールを同時開催。ファン必見の内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage1】
◆ キャンペーン概要 ◆
実施期間
2025年9月5日（金）～ 9月21日（日）
特典内容
1. メルマガ会員限定 30%OFFクーポン
登録はこちら
→https://b.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm05136uy&task=regist
2. 特製ステッカー・しおり（全員プレゼント）
緑寿記念の限定エメラルドデザイン。
3. 電子書籍セール 50%～70%OFF
博士の人気著書28作品が対象。
詳細はこちら
→https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage2】
特製ステッカー&しおりは、緑寿記念特別デザインとなっております。
「緑寿」記念ということで、エメラルドを基調にデザインが制作されました。
このキャンペーン期間内しかゲットできないレアアイテムとなっておりますので、ぜひTOMA BETIQUEにてお買い物してください！
お買い物いただいた方全員にプレゼントさせていただきます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage3】
◆ 注目の取扱商品 ◆
・「苫米地英人の銀河系アカデミア」参考書的著書
・『俺のギター THE Dr. TOMABECHI ULTIMATE GUITAR COLLECTION（豪華版）』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage4】
◆ キャンペーン特設ページ ◆
→https://www.cyzo-campaign.com/tomabechi-campaign
◆ TOMA BETIQUE公式サイト ◆
→https://www.tomabetique.com/
◆ X（旧Twitter）での最新情報 ◆
→https://x.com/DrT_Information/status/1963164579506114818
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328992&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ