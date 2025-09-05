輸送用スマートガラスの世界市場2025年、グローバル市場規模（エレクトロクロミック、SPD、PDLC）・分析レポートを発表
2025年9月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「輸送用スマートガラスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、輸送用スマートガラスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の輸送用スマートガラス市場は2023年に2億680万米ドルと評価されており、2030年には2億6900万米ドル規模に達すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.8％とされ、輸送機器における快適性、省エネ、安全性を重視した需要の増加が市場拡大を後押ししています。スマートガラスは透過率を電気的に制御できるため、遮光・プライバシー保護・省エネ効果を同時に実現でき、次世代輸送機器に不可欠な要素として注目されています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは輸送用スマートガラス産業チェーンの発展と応用分野別の市場動向を分析しています。
● 自動車分野：エレクトロクロミックやSPDガラスが採用され、サンルーフやサイドウィンドウなどに利用されています。高級車を中心に普及が進み、省エネや快適性の観点から中級車市場にも波及しています。
● 航空宇宙分野：航空機の窓に採用され、乗客の快適性向上や燃費効率改善に寄与しています。特に長距離便における遮光機能は需要を後押ししています。
● 船舶・鉄道：ラグジュアリークルーズ船や高速鉄道の分野でも導入が進み、付加価値サービスとして注目されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、以下の特徴が見られます。
● 北米・欧州：政府の支援政策や環境規制、消費者意識の高まりを背景に安定した成長を示しています。特に欧州では自動車産業の先進性から採用が進んでいます。
● アジア太平洋地域：中国が市場をリードしており、強固な製造基盤と政策的支援により成長が加速しています。日本や韓国でも自動車・鉄道分野での導入が広がっています。
● 南米・中東・アフリカ：インフラ開発や輸送需要の拡大により、今後成長が期待される市場です。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートはマクロ視点から市場を包括的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千平方メートル）、収益、タイプ別（エレクトロクロミック、SPD、PDLC、その他）、用途別（自動車、航空宇宙、船舶、鉄道輸送）の市場シェアを算定しています。
2. 産業分析：政府の規制、技術進歩、消費者嗜好の変化を踏まえ、市場の成長要因と課題を明らかにしています。
3. 地域分析：地域別の政策支援、経済動向、消費行動を整理し、各市場の特徴を抽出しています。
4. 市場予測：2030年までの成長率や需要動向を提示し、今後のトレンドを特定しています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業として、Saint Gobain、Gentex、Asahi Glass、Pittsburgh Glass Works、NSG Pilkington、VDI Glass、Fuyao Group、EB Glass、Vision Systemsが挙げられています。
各社は製品ポートフォリオの拡大、技術革新、提携戦略を通じて市場ポジションを強化しています。消費者分析では、快適性、省エネ、デザイン性を重視する意識が高まっており、特に自動車と航空宇宙分野での採用を後押ししています。技術分析では、調光速度の改善、コスト削減、耐久性向上が課題であり、AIやIoTと連携したスマート輸送システムへの応用も進んでいます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「輸送用スマートガラスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、輸送用スマートガラスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の輸送用スマートガラス市場は2023年に2億680万米ドルと評価されており、2030年には2億6900万米ドル規模に達すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.8％とされ、輸送機器における快適性、省エネ、安全性を重視した需要の増加が市場拡大を後押ししています。スマートガラスは透過率を電気的に制御できるため、遮光・プライバシー保護・省エネ効果を同時に実現でき、次世代輸送機器に不可欠な要素として注目されています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは輸送用スマートガラス産業チェーンの発展と応用分野別の市場動向を分析しています。
● 自動車分野：エレクトロクロミックやSPDガラスが採用され、サンルーフやサイドウィンドウなどに利用されています。高級車を中心に普及が進み、省エネや快適性の観点から中級車市場にも波及しています。
● 航空宇宙分野：航空機の窓に採用され、乗客の快適性向上や燃費効率改善に寄与しています。特に長距離便における遮光機能は需要を後押ししています。
● 船舶・鉄道：ラグジュアリークルーズ船や高速鉄道の分野でも導入が進み、付加価値サービスとして注目されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、以下の特徴が見られます。
● 北米・欧州：政府の支援政策や環境規制、消費者意識の高まりを背景に安定した成長を示しています。特に欧州では自動車産業の先進性から採用が進んでいます。
● アジア太平洋地域：中国が市場をリードしており、強固な製造基盤と政策的支援により成長が加速しています。日本や韓国でも自動車・鉄道分野での導入が広がっています。
● 南米・中東・アフリカ：インフラ開発や輸送需要の拡大により、今後成長が期待される市場です。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートはマクロ視点から市場を包括的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千平方メートル）、収益、タイプ別（エレクトロクロミック、SPD、PDLC、その他）、用途別（自動車、航空宇宙、船舶、鉄道輸送）の市場シェアを算定しています。
2. 産業分析：政府の規制、技術進歩、消費者嗜好の変化を踏まえ、市場の成長要因と課題を明らかにしています。
3. 地域分析：地域別の政策支援、経済動向、消費行動を整理し、各市場の特徴を抽出しています。
4. 市場予測：2030年までの成長率や需要動向を提示し、今後のトレンドを特定しています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業として、Saint Gobain、Gentex、Asahi Glass、Pittsburgh Glass Works、NSG Pilkington、VDI Glass、Fuyao Group、EB Glass、Vision Systemsが挙げられています。
各社は製品ポートフォリオの拡大、技術革新、提携戦略を通じて市場ポジションを強化しています。消費者分析では、快適性、省エネ、デザイン性を重視する意識が高まっており、特に自動車と航空宇宙分野での採用を後押ししています。技術分析では、調光速度の改善、コスト削減、耐久性向上が課題であり、AIやIoTと連携したスマート輸送システムへの応用も進んでいます。