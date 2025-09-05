オンキヨー株式会社 恋酒川越 2025出展のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、2025年９月20日（土）に開催される「恋酒川越 KOISAKE KAWAGOE 2025」に出展することをお知らせ致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328935&id=bodyimage1】
■恋酒川越2025 https://misssake-saitama.jp/koisake2025
人と人をSAKEで「結ぶ」
日本酒は古来より人と人を結ぶ大切なもの。
縁結びの神様としても有名な川越氷川神社で、お酒とのご縁を楽しんでいただきたいと思い「恋酒川越2025」を開催いたします。
埼玉の酒蔵や酒ブランドを中心に取り揃えているので、お酒や人との新たな出会いをぜひお楽しみください。
・日程 2025年9月20日（土） 16:00～20:00 ※雨天決行 交点中止
・開催場所 川越氷川神社 埼玉県川越市宮下町2-11-3 他４箇所
・公式サイト https://nihonshu.com/sakekore2025/
・チケット購入サイト peatix https://koisake-kawagoe2025.peatix.com/
当社は、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した「加振酒」を販売致します。加振酒は、当社の音楽振動技術により熟成が行われたお酒です。「加振酒」には、当社音楽振動技術の証である「Matured by Onkyo」が付されております。以前から、「音楽を聴かせたお酒は味が良くなる」という考えのもと、種々の試みが行われてきました。「Matured by Onkyo」が付された加振酒は、当社が蓄積してきたオーディオ技術ノウハウによる技術的根拠と産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた技術で醸造されたお酒です。当社は、「音楽振動による熟成が行われたお酒」を当社オリジナルのお酒であることを示す「加振酒」として広めていきます。
販売予定商品は、決定次第、X（旧Twitter）等（アカウント@ ONKYO_RD）でお知らせいたします。
当社は、今後、お客様に当社技術によるお酒等の新しい体験をしていただけるよう、各種イベント等に参加する予定です。
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は音を扱う専門メーカーとして測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。
それぞれの環境に合わせた最適な音楽加振と味への追求を「Matured by Onkyo」として掲げ、今後多くの分野において付加価値のある提案を行ってまいります。
また、当社は、研究の成果として、発酵過程における振動の与え方をもろみ等の状態に応じて変化させる発明（※１）について、特許権を取得致しました。この特許発明により、状態に応じた振動を与えることができるため、できあがった製品の品質のばらつきを抑制することができます。
さらに、当社は、可聴帯域よりも高域の成分を含む楽曲（いわゆるハイレゾ楽曲）により発酵過程等においてお酒等の対象物に振動を与えるための発明（※２）について、特許権を取得致しました。この特許発明により、幅広い周波数帯域で、対象物を振動させることができます。
【発明の概要】
１．発明の名称：システム、方法、製造方法、食品、及び、清酒
権利者：オンキヨー株式会社
出願日：2021年6月1日 出願番号：特願2021-091987
