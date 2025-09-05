オンキヨー株式会社 「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ（株式会社男山本店（宮城県））
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
このたび、当社は、株式会社 男山本店（所在地：宮城県気仙沼市、代表取締役：菅原 昭彦）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術により熟成した日本酒を開発し、新商品として2025年8月6日から発売されておりますことをお知らせ致します。本商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328859&id=bodyimage1】
【新商品概要】
蒼天伝 純米大吟醸 音響加振酒 蒼の音（BLUE NO OTO）
加振機材を取り付けた専用のタンクで音楽振動を届けて醸した1本。
５代目蔵元の妻であり、ジャズピアニストである岡本優子氏のオリジナルアルバムを使用。
穏やかなジャズの音色が紡いだ優しい味わいが特徴。
純米大吟醸
原料米：蔵の華
精米歩合：50％
内容量：720ml
アルコール度数：16度
製造元：株式会社 男山本店
https://www.kesennuma.co.jp/919
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328859&id=bodyimage2】
Point1 当社の音楽加振技術
「蒼の音」は“加振器”と呼ばれる特殊な装置をタンクに取り付け、音楽の振動を直接発酵中のお酒に与えることで醸されています。加振器は、当社の振動解析技術により株式会社男山本店のタンクに合わせて最適な音楽振動を発生させられるようにカスタマイズされています。
Point2 気仙沼出身のジャズピアニスト、岡本優子氏のアルバムを聴かせて発酵させた日本酒
音響加振酒においては、使用する楽曲の種類によって、酵母の動きに異なる変化がもたらされることが分かっています。音楽にも様々な種類がありますが、今回はジャズが選択されています。岡本さんのオリジナルアルバムを使用し、穏やかで繊細な旋律でお酒に必要以上のストレスを与える事なく丁寧に発酵を促しました。
Point3 国内外で活躍するイラストレーター、イワイリナ氏描き下ろしのラベルデザイン
日本酒の顔とも言えるラベル。今回のラベルデザインは、岡本優子さんのアルバムデザインを手がけた事もあり、割り箸やデジタル を用いた独自の画風で国内外問わず活躍されているイラストレーター、イワイリナ氏に依頼されています。音楽と日本酒、そこに美しいアートが加わった世界観をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328859&id=bodyimage3】
◆株式会社 男山本店について https://www.kesennuma.co.jp/ より抜粋
気仙沼のまちとともに生き、新たな歴史と文化を育くむ
1912年、男山本店は日本有数の港まち・宮城県気仙沼に創業いたしました。以来、美しい自然と豊富な食材に恵まれたこの地で、100年以上にもわたって酒造りの歴史を刻みつづけてまいりました。これからもずっと、海と空とが蒼く蒼く染まるこのまちの風景のような酒を、造りつづけてまいります。
株式会社男山本店についてのニュースが以下のリンク先に掲載されています。ぜひご覧ください。
https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20250714/6000032068.html
