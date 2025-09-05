サロンドアルファード、ZOZOタウンに初登場！福袋＆クーポンで過去最大規模の12時間限定オープン記念SALE開催

満田工業株式会社

日本発の等身大でラグジュアリーなバッグや財布を展開する「SALON DE ALFURD（サロンドアルファード）」（満田工業株式会社 本社：埼玉県吉川市、代表取締役：満田浩樹）は、2025年9月10日（水）12:00より、国内最大級のファッション通販サイト 「ZOZOTOWN」 に新規オープンいたします。

オープンを記念して、同日9月10日(水) 正午から23:59までの12時間限定で、バッグやスカーフ、小物など人気アイテムが詰まった“超お得な福袋”や、最大5,000円オフのクーポン付きなど、最大規模となるオープン記念SALE を実施します。

概要

スマイル ホリゾンタルポシェット Mサイズ（色：ゴールド）バッグとコーディネートイメージ- オープン日時：2025年9月10日（水）12:00- オープンSALE期間：9月10日（水）12:00 ～ 23:59- 展開商品：バッグ、財布、バッグチャームなど、人気アイテムを幅広くラインアップ- 特典：オープン記念福袋、クーポン、タイムセールなどを実施- URL：https://zozo.jp/shop/salondealfurd/comingsoon.html(https://zozo.jp/shop/salondealfurd/comingsoon.html)

オープンSALE期間中はこれまでにない下げ幅でお買い求めいただける特別な機会となっています。リピーターのお客様はもちろん、これまでお試しいただいたことのない方にとっても、ブランドの魅力を体感いただける絶好のチャンスです。

オープン記念特典

1. 超お得な福袋を限定販売 9月10日（水）23：59まで

バッグやスカーフ、人気のスマイルレザー小物など、サロンドアルファードの定番人気アイテムを詰め込んだ豪華セットです。

- 30,000円（税別）福袋（全5点セット）- 13,000円（税別）福袋（全5点セット）

2. 5,000円OFFクーポン 9月10（水）23：59まで

- 14,000円（税込）以上の購入で利用可能（※福袋は対象外）

3. 14,000円未満の商品はタイムSALE対象 9月16日（火）2：00まで

- 小物から人気バッグまで幅広く展開福袋内容スマイリークローバー刺繍エコバッグとスマポッシェのコーディネート例レザーハンドル付きホリゾンタルポシェット（色：アッシュ）とコンチネンタルスカーフのコーディネート例※イメージです【中が見える福袋】2Wayレザーポシェットなど 全5点入り 税別3万円セット /税込33,000円

１. レザーハンドル付き ホリゾンタルポシェット（素材：イタリアンレザー、製造：日本製）※カラー：ZOZOTOWN限定仕様カラー アッシュ

２. スマイル バッグインバッグ（素材：ポリエステル、製造：中国製）

３. スマイリークローバー刺繍エコバッグ（素材：ナイロン、製造：中国製）

４. コンチネンタルスカーフ（素材：ポリエステル、製造：中国製）

５. スマイル眼鏡ケース（素材：イタリアンレザー、製造：日本製）

※カラーはポシェット以外は当店お任せ

※イメージです【中が見える福袋】レザーポシェットなど 全5点入り 税別1.3万円セット / 税込14,300円

１. スマポッシェ（素材：イタリアンレザー、製造：日本製）※カラー当店お任せ

２. スマイル バッグインバッグ（素材：ポリエステル、製造：中国製）

３. スマイリークローバー刺繍エコバッグ（素材：ナイロン、製造：中国製）

４. コンチネンタルスカーフ（素材：ポリエステル、製造：中国製）

５. スマイル眼鏡ケース（素材：イタリアンレザー、製造：日本製）

※カラーは全て当店お任せ

会社概要

満田工業株式会社

設立：1966年12月26日

代表取締役：満田 浩樹

資本金：10百万円（2023年2月現在）

所在地：埼玉県吉川市川藤815

直営店舗(コーナー展開を含む)

広尾本店／札幌三越店／仙台三越店／柏高島屋店／東武船橋店／小田急百貨店新宿店／京王新宿店／そごう横浜店／名古屋三越栄店／堺高島屋店／千里阪急店／西宮阪急店

URL：https://salon-de-alfurd.jp/pages/company

＜ブランドサイト＞ https://salon-de-alfurd.jp/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/salondealfurd/

＜公式Facebook＞ https://www.facebook.com/salon.de.alfurd/

＜公式Twitter＞ https://twitter.com/SALON_DE_ALFURD/

代表・満田 浩樹（みつだ ひろき）の略歴

2006年早稲田大学理工学研究科修士課程修了。大学院修了後、ヘッドハンティング会社に就職。退社後、ファッションやアートの勉強のため、ヨーロッパ24カ国45都市を単身、旅しました。帰国後は、父の病気を機に家業である鞄工場を継ぎ、新たに「SALON DE ALFURD」ブランドを立ち上げました。

社長就任と同時に、「ネット販売を中心とし、店舗以外では在庫を持たないことで、価格を押さえて、高品質を実現する体制」「シーズンごとに新作を出すのではなく、迅速に多くの商品を展開し、販売状況や顧客の声を細かく反映しながらバージョンアップを繰り返し、売れ筋商品に育て上げる商品開発法」など、従来のアパレル産業の常識とは正反対の戦略をとることで、急成長を遂げています。オンライン販売のみならず、高い品質が評価され、阪急、高島屋、三越など日本を代表する百貨店にも展開。昨年はネットでの購入リピート率は40％に達するなど、人気を博しています。

また、「埼玉県SDGsパートナー」として、サステナブルな企業活動にも積極的に参加し、今では売り上げの4割以上が地球環境に配慮したサステナブル商品となっています。

サロンドアルファード広尾本店

サロンドアルファード 広尾本店

東京都港区西麻布4-3-3 井筒西麻布ビル1F

営業時間：11:00～14:00、15:00～19:00

定休日：火曜

TEL：03-6434-1497