こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店 新宿店】「東京2025世界陸上グッズコーナー」を展開します
大会記念グッズが集結するPOP UP ショップ
グッズ一例
「WCH TOKYO 25 Tシャツ ロゴ 01 黒」(サイズ：S～XL)3,850円
東京2025世界陸上の大会エンブレムが大会ロゴが入った大会記念Tシャツ
「WCH TOKYO 25 ランチトートバッグ ロゴ01」(H200×W300×D100mm)1,980円
「WCH TOKYO 25 フェイスタオル マスコット01」(300×800mm)2,640円
「WCH TOKYO 25 ピンバッジ マスコット 01」(31.4×19.8mm)1,100円
「WCH TOKYO 25クリアファイル マスコット01」
(白ベース・紫ベースの2枚セット／A４サイズ)660円
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117426/117426_web_1.png
会期：9月11日(木)～23日(火・祝)
会場：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10時～20時30分
〔9月15日（月・祝）・2１日(日)は20時まで、最終日は17時まで〕
会場：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10時～20時30分
〔9月15日（月・祝）・2１日(日)は20時まで、最終日は17時まで〕
京王百貨店 新宿店では、9月11日(木)～23日(火・祝)の期間、B1階 on the Cornerにて9月13日(土)より行われる「東京2025世界陸上競技選手権大会」の開催を記念したPOP UPショップを展開します。東京では34年ぶり・2回目の開催となる今大会。「躍動」「歓喜」「感動」などの名場面を、貴重な思い出としていつまでも心にとどめて楽しめるような公式ライセンスグッズが集結します。国内外で親しまれている柴犬がモチーフの東京2025世界陸上公式マスコット「りくワン」グッズもそろいます。
グッズ一例
「WCH TOKYO 25 Tシャツ ロゴ 01 黒」(サイズ：S～XL)3,850円
東京2025世界陸上の大会エンブレムが大会ロゴが入った大会記念Tシャツ
「WCH TOKYO 25 ランチトートバッグ ロゴ01」(H200×W300×D100mm)1,980円
「WCH TOKYO 25 フェイスタオル マスコット01」(300×800mm)2,640円
「WCH TOKYO 25 ピンバッジ マスコット 01」(31.4×19.8mm)1,100円
「WCH TOKYO 25クリアファイル マスコット01」
(白ベース・紫ベースの2枚セット／A４サイズ)660円
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117426/117426_web_1.png