【年代別調査:50代編】セルフ会計と有人レジの選択理由～スピード重視か、慣れの安心か～（ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/post-51267/ 厳選された優良業者を紹介するビジネスマッチングサイトの「エミーオ（EMEAO!）」が会計行動に見る50代の本音を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328997&id=bodyimage1】
有人レジが当たり前だった時代から、セルフ会計やスマホ決済が広がる現在へと、買い物の会計方法は多様化しています。変化の波が加速するなか、50代の消費者は「効率性」と「安心感」という二つの価値観の間で、どのような選択をしているのでしょうか。
この動向を探るため、優良業者を厳選して紹介するビジネスマッチングサイト『エミーオ』（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）は、50代の男女100名を対象にアンケートを実施しました。「最も好む会計方法」「その選択理由」「新しい方式への受け入れ姿勢」という3つの観点から、50代消費者の会計に対する意識と行動を明らかにしています。
会計方法に関する消費者の意識や行動の傾向は、店舗やサービス提供者にとって、新たな方式の導入やサービス改善を進めるうえで欠かせない重要なヒントとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：効率と安心、二つの価値観が共存する50代の選択
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328997&id=bodyimage2】
最も多かったのは「特にこだわらない」と答えた人で、39％（39人）を占めています。会計方法について強いこだわりを持たず、場面に応じて柔軟に対応する人が多いことがうかがえます。
次いで「セルフ会計」が31％（31人）、「有人レジ会計」が30％（30人）と、ほぼ同じ割合となっており、利用者の好みが二分されている点が特徴的です。
セルフ会計を支持する層は、操作の手軽さやスピード感、自分のペースで進められる点を評価していると考えられる一方、有人レジを支持する層は、スタッフによる対応や安心感を重視している可能性が高いです。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328997&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で45.9％（28人）でした。次いで「待ち時間が短い」が42.6％（26人）となっており、会計における効率性を最も重視する傾向が明確に表れています。特にこの2つは突出しており、買い物にかかる時間をできるだけ短く、ストレスなく済ませたいというニーズの強さを示しているといえます。
続いて「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」が18.0％（11人）で、買い物をより自分のペースで進めたいと考える人が一定数存在していることがわかります。
一方で、「スタッフとのやり取りがあって安心」と「操作が簡単」がともに13.1％（8人）となっており、利便性だけでなく安心感や操作性といった要素を重視する声も見られました。これは、セルフ会計の普及が進む一方で、有人対応や操作のしやすさが依然として求められていることを示唆しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328997&id=bodyimage1】
有人レジが当たり前だった時代から、セルフ会計やスマホ決済が広がる現在へと、買い物の会計方法は多様化しています。変化の波が加速するなか、50代の消費者は「効率性」と「安心感」という二つの価値観の間で、どのような選択をしているのでしょうか。
この動向を探るため、優良業者を厳選して紹介するビジネスマッチングサイト『エミーオ』（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）は、50代の男女100名を対象にアンケートを実施しました。「最も好む会計方法」「その選択理由」「新しい方式への受け入れ姿勢」という3つの観点から、50代消費者の会計に対する意識と行動を明らかにしています。
会計方法に関する消費者の意識や行動の傾向は、店舗やサービス提供者にとって、新たな方式の導入やサービス改善を進めるうえで欠かせない重要なヒントとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：効率と安心、二つの価値観が共存する50代の選択
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328997&id=bodyimage2】
最も多かったのは「特にこだわらない」と答えた人で、39％（39人）を占めています。会計方法について強いこだわりを持たず、場面に応じて柔軟に対応する人が多いことがうかがえます。
次いで「セルフ会計」が31％（31人）、「有人レジ会計」が30％（30人）と、ほぼ同じ割合となっており、利用者の好みが二分されている点が特徴的です。
セルフ会計を支持する層は、操作の手軽さやスピード感、自分のペースで進められる点を評価していると考えられる一方、有人レジを支持する層は、スタッフによる対応や安心感を重視している可能性が高いです。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328997&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で45.9％（28人）でした。次いで「待ち時間が短い」が42.6％（26人）となっており、会計における効率性を最も重視する傾向が明確に表れています。特にこの2つは突出しており、買い物にかかる時間をできるだけ短く、ストレスなく済ませたいというニーズの強さを示しているといえます。
続いて「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」が18.0％（11人）で、買い物をより自分のペースで進めたいと考える人が一定数存在していることがわかります。
一方で、「スタッフとのやり取りがあって安心」と「操作が簡単」がともに13.1％（8人）となっており、利便性だけでなく安心感や操作性といった要素を重視する声も見られました。これは、セルフ会計の普及が進む一方で、有人対応や操作のしやすさが依然として求められていることを示唆しています。