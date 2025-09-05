【世代別調査】8割超が「重要」と回答！70代以上の対面コミュニケーション意識を分析（法人携帯マッチングサイト「一括.jp」調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/ 法人携帯マッチングサイト【一括.jp】がリアルなコミュニケーション意識を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328856&id=bodyimage1】
近年、リモートワークやオンラインツールの活用が広がり、職場でのコミュニケーションの形も大きく変化しています。そうした中で、70代以上のシニア世代が対面コミュニケーションをどのように位置づけているかは、働き方の多様化が進む今後の職場環境を考えるうえで欠かせない視点となります。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/ ）」は、70代以上の会社員100名を対象にアンケート調査を実施しました。「対面コミュニケーションの必要性」「重視する理由」「効果的な場面」の3点を軸に、70代以上の社員が持つ意識を可視化し、今後の職場環境設計に役立つデータを整理しました。
職場での対面とオンラインの活用を最適化するには、それぞれが効果を発揮する場面を明確に定義することが重要です。本調査から得られた知見は、シニア世代を多く抱える組織において、効率的で戦略的なコミュニケーション環境を整えるために役立つヒントになるでしょう。
▼調査項目
◆ 調査1： オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2： 対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3： 対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆まとめ： 信頼・迅速さ・安心感 ～シニア世代が重視する対面の強み～
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328856&id=bodyimage2】
最も多かったのは「ある程度重要」で48.0％（48人）でした。「必要性は感じているが、絶対的ではない」というバランス感覚を示していると考えられ、対面でのやり取りを重視しつつも、状況によっては他の手段でも補えるという柔軟な姿勢がうかがえます。
次いで「非常に重要」が38.0％（38人）と続き、この2つを合わせると全体の8割を超えます。70代以上の多くがオフィスにおける対面コミュニケーションを欠かせない要素と捉えており、その存在が日常の業務や人とのつながりに直結していることがわかります。
一方で、「あまり重要ではない」と答えた人は11.0％（11人）、「全く重要ではない」は3.0％（3人）にとどまり、否定的な意見は少数でした。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328856&id=bodyimage3】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」で67.4％（58人）でした。単に情報を伝えるだけでなく、安心感やつながりを強められる点が重視されています。
次いで「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」（48.8％、42人）や「その場で疑問や課題を解決でき、意思決定が早い」（39.5％、34人）が続き、確実さやスピード感といった実務的な効果も高く評価されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328856&id=bodyimage1】
近年、リモートワークやオンラインツールの活用が広がり、職場でのコミュニケーションの形も大きく変化しています。そうした中で、70代以上のシニア世代が対面コミュニケーションをどのように位置づけているかは、働き方の多様化が進む今後の職場環境を考えるうえで欠かせない視点となります。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/ ）」は、70代以上の会社員100名を対象にアンケート調査を実施しました。「対面コミュニケーションの必要性」「重視する理由」「効果的な場面」の3点を軸に、70代以上の社員が持つ意識を可視化し、今後の職場環境設計に役立つデータを整理しました。
職場での対面とオンラインの活用を最適化するには、それぞれが効果を発揮する場面を明確に定義することが重要です。本調査から得られた知見は、シニア世代を多く抱える組織において、効率的で戦略的なコミュニケーション環境を整えるために役立つヒントになるでしょう。
▼調査項目
◆ 調査1： オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2： 対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3： 対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆まとめ： 信頼・迅速さ・安心感 ～シニア世代が重視する対面の強み～
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328856&id=bodyimage2】
最も多かったのは「ある程度重要」で48.0％（48人）でした。「必要性は感じているが、絶対的ではない」というバランス感覚を示していると考えられ、対面でのやり取りを重視しつつも、状況によっては他の手段でも補えるという柔軟な姿勢がうかがえます。
次いで「非常に重要」が38.0％（38人）と続き、この2つを合わせると全体の8割を超えます。70代以上の多くがオフィスにおける対面コミュニケーションを欠かせない要素と捉えており、その存在が日常の業務や人とのつながりに直結していることがわかります。
一方で、「あまり重要ではない」と答えた人は11.0％（11人）、「全く重要ではない」は3.0％（3人）にとどまり、否定的な意見は少数でした。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328856&id=bodyimage3】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」で67.4％（58人）でした。単に情報を伝えるだけでなく、安心感やつながりを強められる点が重視されています。
次いで「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」（48.8％、42人）や「その場で疑問や課題を解決でき、意思決定が早い」（39.5％、34人）が続き、確実さやスピード感といった実務的な効果も高く評価されました。