日本の加工肉市場規模は2033年までに202億7000万ドルに達すると予測
アスチュート・アナリティカが最近発表したレポートは、日本の加工肉市場におけるeコマースの将来について包括的な概要を提供し、2033年までの予測を拡張しています。この調査では、近年のデータを用いて、オンライン販売、消費者習慣、そして業界全体のパフォーマンスの進化を予測しています。eコマースが様々な業界の状況を変え続けている中、本レポートでは、今後数年間で食品・飲料市場に影響を与えると予想される主要なトレンドと変化を浮き彫りにしています。これらの調査結果は、ますますデジタル化が進む市場において、従来の小売チャネルの重要性を認識しつつ、事業を成功に導くための重要な指針となるでしょう。
日本の加工肉市場は2024年に128億8,000万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に5.32%のCAGRで成長し、2033年には202億7,000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。
競争環境
本レポートの大部分は、日本の加工肉市場における競争環境の分析に充てられています。これには、日本の加工肉市場における主要製品ベンダーの包括的な分析が含まれており、最新の動向や、出荷量と売上高の観点から市場シェアを明らかにしています。これらの主要プレーヤーのプロファイルを作成することで、本レポートは、各社の製品ポートフォリオ、技術力、そして市場全体のポジショニングに関する貴重な洞察を提供します。
● Cargill, Inc.
● Conagra Brands, Inc.
● NH Foods Ltd.
● ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.
● Kanematsu Corporation
● SC Foods Co.,Ltd
● Prima Meat Packers, Ltd.
● Nichirei Group
● Marudai Food Co., Ltd.
● Other Prominent Players
業界のダイナミクスと機会
本調査は、急速なデジタル成長にもかかわらず、依然としてオムニチャネルが根幹を成す業界で事業を展開する小売業者のためのロードマップを概説しています。飲料はオンライン販売の拡大の大部分を牽引すると予想されており、あらゆるカテゴリーのブランドが2030年までに新たな機会を捉えるためにマーケティング戦略を革新し、迅速に適応する必要があることを示唆しています。消費者の嗜好がオンラインショッピングの利便性へと移行するにつれ、企業はデジタルプレゼンスの強化と、オンラインとオフラインの体験のシームレスな統合に注力する必要があります。
成長の原動力と課題
日本の加工肉市場は、 特に発展途上国における利便性と調理済み食品への需要の高まりを主な原動力として、大きな成長と変化を経験しています。この成長を牽引する主な要因としては、人口増加、可処分所得の増加、そして手軽な食事を求めるライフスタイルの変化などが挙げられます。しかしながら、市場の見通しには課題が伴います。原材料価格の変動、天候による生産中断、そして市場の不確実性の高まりは、サプライチェーンや価格戦略に影響を与える可能性があり、業界関係者は機敏性とレジリエンス（回復力）を発揮することが求められます。
消費パターンの変化
食品の消費パターンは、未加工食品から加工食品、そして超加工食品へと明確に移行しています。先進国では、多忙なライフスタイルにより、自炊が減り、間食が増えています。現代の消費者は、パンやシリアル、冷凍食品や包装食品、加工肉や加工魚といった加工食品を購入する傾向が高まっています。こうしたインスタント食品への嗜好の高まりは、食品・飲料業界における食品加工原料の消費量の増加を促すと予想されます。
