【gelato pique】山田涼介氏を2025秋冬シーズンコレクションモデルに初起用！第一弾は「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE 」10周年新作ラインナップ＜9月12日発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸）が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、2025秋冬シーズンコレクションのモデルに初起用した山田涼介氏が纏う「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」新作コレクション特設ページを、9月5日(金)12:00(正午)より「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開いたします。

また、2025年9月12日(金)から「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売いたします。

山田涼介氏が纏う2025秋冬シーズンコレクションの最新ビジュアルや撮影のオフショットを収めたムービーなどのコンテンツも、ジェラート ピケ公式Instagramにて続々公開いたします。

山田涼介氏着用アイテム：【JOEL ROBUCHON】【HOMME】シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット（クリーム）/【JOEL ROBUCHON】【UNISEX】スムーズィーシルクカーディガン（トリコロール）※販路限定商品。詳細は本文参照

「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」コラボレーション10周年コレクション

本コレクションは、GELATO PIQUE初めてのコラボレーション先でもあるJOEL ROBUCHONとの記念すべき10周年にふさわしい、特別なルームウェアや雑貨全33型が揃います。

ハート型のアニバーサリーロゴを刺繍したニットや、シルクを100%使用した贅沢なシャツパンツセットが、大人のための優雅なリラックスタイムを演出します。

「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」アニバーサリーイヤーのモデルとして起用したのは、歌手や俳優、タレントなど多才な活躍を見せる山田涼介氏。

山田涼介氏を起用した、特設サイト第一弾を9月5日(金)12:00(正午)より「ジェラート ピケ 公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開いたします。

ステージ上やテレビで見せるクールな表情とは違った、ルームウェアを纏った際のナチュラルでリラックスした雰囲気と大人の魅力を表現いただきました。シャッターを切るたびに、表情を変えるルームウェアを纏った山田涼介氏のここでしか見れない様子を皆様もお楽しみください。

山田涼介氏着用 2025秋冬ビジュアル公開について

ジェラート ピケの秋冬コレクションでは、ブランドアイコンでもあるボーダーデザインや心ときめくベアモチーフ、チェリー柄やホリデーコレクションなど、バリエーション豊かなラインアップがそろいます。今後もシーズンを通して山田涼介氏が見せる多彩な表情と、ファッショナブルでハッピーな着こなしでお届けするジェラート ピケの新作ルックにぜひご期待ください。

2025秋冬ビジュアル公開予定

第一弾：9月5日(金)12:00(正午)

第二弾：9月中旬

第三弾：10月下旬

第四弾：11月中旬

■ジェラート ピケ公式Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/

■gelato piqueオフィシャルオンラインストア：https://gelatopique.com/

■GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア：https://gelatopique-homme.com/

■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/

山田涼介氏について

山田涼介

アイドル、俳優。1993 年 5 月 9 日生まれ、東京都出身。B 型。 STARTO ENTERTAINMENT 所属。アイドルグループ・Hey！Say！JUMP のメンバー。 2009 年、『第 60 回 NHK 紅白歌合戦』に“NYCboys”として初出場を果たす。 俳優として、ドラマ『探偵学園 Q』（07 年）、ドラマ『左目探偵 EYE』（10 年）、映画『グラスホッパー』（15 年）、映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』（17 年）、 ドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』（22 年）、映画『BAD LANDSバッド・ランズ』（23 年）、 ドラマ『王様に捧ぐ薬指』（23 年）、映画『サイレントラブ』（24年）、ドラマ『ビリオン×スクール』（24年）、ドラマ『ダメマネ! -ダメなタレント、マネジメントします-』（25年）ドラマ『金田一少年の事件簿』シリーズなどに出演。 15 年公開の映画「暗殺教室」では、『第 39 回アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。

ソロアーティストとして 4 月に 1stアルバムを発売し、オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得、ソロアリーナツアーを開催し、最終日には全国の映画館、香港、台湾、韓国でのライブビューイングも実施した。

JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE

RYOSUKE YAMADA wears

JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE

10th anniversary

山田涼介を2025年秋冬シーズンコレクションモデルに

迎えてお届けする、記念すべき

JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE

コラボレーション10周年。

コレクションテーマ“Amour”に包まれ、

心地よいルームウェアを纏い表現する

洗練された大人な雰囲気をお楽しみください。

ハート型のアニバーサリーロゴを刺繍したニットや

シルク100%の贅沢なシャツパンツセットなど

優雅なリラックスタイムを演出します。

商品ラインアップ

＜ニットシリーズ＞

山田涼介氏着用アイテム：【JOEL ROBUCHON】【HOMME】 スムーズィーシルクプルオーバー（ブラック）/【JOEL ROBUCHON】【HOMME】サテンジャガードロングパンツ（ブラック）/【JOEL ROBUCHON】HOMMEスムーズィールームシューズ（ブラック）

とろけるようななめらかな肌触りが心地よい、シルク混の特別な’スムーズィー’素材を使用したニットシリーズ。

メンズ・レディースサイズのニットには、今回のコレクションを象徴するハート型のアニバーサリーロゴを刺繍しています。UNISEXサイズのカーディガンには、フロントポケットやボタンの側面にトリコロールカラーをあしらい、大人の遊び心を加えました。

前開きワンピースは、身体のラインに沿うコンパクトなシルエットで、前を開けてロングカーディガンのようにも着用いただけます。

■商品詳細

＜メンズ＞

山田涼介氏 着用

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】 スムーズィーシルクプルオーバー \9,680

カラー：ボーダー／ブラック

サイズ：M／L

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】 スムーズィーシルクロングパンツ \9,680

カラー：ブラック

サイズ：M／L

＜レディース＞

【JOEL ROBUCHON】スムーズィーシルクプルオーバー \8,910

カラー：ボーダー／ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】スムーズィーシルクカーディガン \10,780

カラー：クリーム／ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】スムーズィーシルクロングパンツ \8,910

カラー：クリーム／ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】スムーズィーシルクワンピース \13,970

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜ユニセックス＞

山田涼介氏 着用

【JOEL ROBUCHON】【UNISEX】スムーズィーシルクカーディガン \11,440

カラー：トリコロール

サイズ：(S-M)／(M-L)

※ジェラート ピケ 表参道ヒルズ店、銀座三越店、アトレ恵比寿店、JR名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店、ジェラート ピケ オム東京ミッドタウン店、gelato piqueオフィシャルオンラインストア、GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINEにて発売

＜シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット＞

山田涼介氏着用アイテム：【JOEL ROBUCHON】【HOMME】シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット（クリーム）

「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」コラボレーション10周年記念のアニバーサリーイヤーにふさわしい、ラグジュアリーなシルクシャツ＆ロングパンツセットが登場。

シルク100%のサテン生地を使用しているので、上品な光沢感が美しく、また吸湿性に優れているのでロングシーズンお楽しみいただけます。

ボタンには天然のシェルを使用し、シャツ・パンツにはアニバーサリーロゴ刺繍をワンポイントであしらいました。

本商品のためにデザインした特製のBOXに入れてお届けします。

＜メンズ＞

山田涼介氏 着用

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット \78,100

カラー：クリーム

サイズ：M／L

※ジェラート ピケ 表参道ヒルズ店、銀座三越店、アトレ恵比寿店、JR名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店、ジェラート ピケ オム東京ミッドタウン店、gelato piqueオフィシャルオンラインストア、GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINEにて発売

＜レディース＞

【JOEL ROBUCHON】シルクサテンシャツ＆ロングパンツセット \75,900

カラー：クリーム

サイズ：フリー

※ジェラート ピケ 表参道ヒルズ店、銀座三越店、アトレ恵比寿店、JR名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店、ジェラート ピケ オム東京ミッドタウン店、gelato piqueオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINEにて発売

＜サテンシリーズ＞

「JOEL ROBUCHON 」の「JR」と「gelato pique」の「gp」、双方のイニシャルをジャガード柄にした、サテンシリーズ。上品な艶のあるブラックが、秋のリラックスタイムをシックに演出します。

胸ポケットにハート型のアニバーサリーロゴ刺繍をあしらったシャツや、1枚でさらりと着用できるカップインタイプのキャミソールワンピースがラインアップ。同シリーズのカーディガンとのコーディネートもおすすめです。

＜メンズ＞

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】 サテンジャガードシャツ \9,460

カラー：ブラック

サイズ：M／L

山田涼介氏 着用

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】サテンジャガードロングパンツ \9,460

カラー：ブラック

サイズ：M／L

＜レディース＞

【JOEL ROBUCHON】サテンジャガードシャツ \8,910

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】サテンジャガードロングパンツ \8,910

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】サテンジャガードカップインキャミワンピース \9,900

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜カットソーシリーズ＞

シルク混の上質な肌触りと、ゆったりとしたシルエットに癒されるカットソーシリーズ。

シャトーレストラン「ジョエル・ロブション」の外観をイメージしてデザインした、スタイリッシュなアニバーサリーロゴプリントが印象的な1枚です。

大切な方へのとっておきのギフトにもぴったりです。

＜メンズ＞

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】ワンポイントロンT \7,920

カラー：ブラック

サイズ：M／L

【JOEL ROBUCHON】【HOMME】ワンポイントロングパンツ \8,910

カラー：ブラック

サイズ：M／L

＜レディース＞

【JOEL ROBUCHON】ワンポイントロンT \7,480

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】ワンポイントロングパンツ \8,360

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】ワンポイントワンピース \9,900

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜雑貨＞

"Amour"がテーマの今回のコレクションは、ブラックに赤を効かせた大人な雑貨がラインアップ。

ジョエル・ロブションの赤を象徴する「りんご」をモチーフにしたポーチは、リップやヘアピンなどが入る小ぶりのサイズ感で、インテリア雑貨としてもおすすめ。

今回のコレクションを象徴するハート型のアニバーサリーロゴをあしらったサテン素材のバッグや、コットン100%の柔らかなハンドタオルなど、アニバーサリーイヤーらしいスペシャルなアイテムをご用意しています。

【JOEL ROBUCHON】スムーズィーシルクブランケット \8,910

カラー：ボーダー

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】サテンポーチ \5,390

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】りんごポーチ \4,180

カラー：レッド

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】サテン刺繍トート \5,390

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】ベアチャーム \4,180

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】りんごチャーム \4,950

カラー：レッド

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】ジャガードロゴハンドタオル \1,980

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】ジャガードロゴヘアクリップ \4,290

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜メンズ＞

【JOEL ROBUCHON】HOMMEスムーズィールームシューズ \7,920

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜レディース＞

【JOEL ROBUCHON】スムーズィールームシューズ \7,480

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜gelato pique Sleep＞

ピローケースは、シルク混ならではのリッチな肌触りをお楽しみいただける’スムーズィー’ニットを使用したアイテムと、艶やかなブラックがベッド周りを大人っぽく演出するサテン素材の2種がラインアップ。

なめらかな肌触りが心地よいマルチカバーは、シャトーレストラン ジョエル・ロブションの外観をイメージしたアニバーサリーロゴジャガードを大胆にデザイン。ベッドやソファ等に掛けるだけで、品のあるインテリアが完成します。

【JOEL ROBUCHON】スムーズィーシルク2ボーダーピローケース \6,490

カラー：ボーダー

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】スムーズィージャガードマルチカバー \14,960

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【JOEL ROBUCHON】サテンジャガードピローケース \4,950

カラー：ブラック

サイズ：フリー

※全て税込価格

商品情報

■コレクション名：【JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE 10th anniversary】

特設ページ公開日：2025年9月5日(金)12:00(正午)

URL：https://gelatopique.com/Page/feature/250905_ROBUCHON/?plan=GP250905ROBUCHON

■発売日：

・全国直営店：2025年9月12日(金)

・各オンラインサイトおよびアプリ：2025年9月12日(金)12:00(正午)

■販路(オンラインおよびアプリ)：

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア：https://gelatopique.com/

・GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア：https://gelatopique-homme.com/ ※GELATO PIQUE HOMMEアイテムのみ販売いたします

・USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」( https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )

■販路（店舗）：

・全国直営店（ https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx ）

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

■gelato pique Sleep 取り扱い店舗

・一部直営店：https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx

※詳しくはURLのショップリストよりご確認ください。

※以下のアイテムは、gelato pique Sleep取り扱い一部店舗およびgelato piqueオフィシャルオンラインストア・「MASH STORE」・USAGI ONLINEにて販売いたします

・【Joel Robuchon】スムーズィーシルク2ボーダーピローケース

・【Joel Robuchon】スムーズィージャガードマルチカバー

・【Joel Robuchon】サテンジャガードピローケース

＜お問い合わせ先＞

●gelato pique店舗販売について：在庫につきましては各店舗までお問い合わせください。

●gelato pique公式オンラインストアについて：https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx

●USAGI ONLINEについて：https://usagi-online.com/cs/

JOEL ROBUCHON （ジョエル・ロブション）について

世界の美食家が憧れた、料理界を代表するフレンチの巨匠「ジョエル・ロブション」。

彼がもたらした上質な時間と空間を提供する美の哲学は、“料理は愛”という強いメッセージとともに弟子たちに引き継がれ、幸せなひと時をゲストに届けている。

ホームページ：https://www.robuchon.jp/

gelato pique(ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは“大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/