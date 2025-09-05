不動産オーナー向け相談窓口「満室の窓口」FC加盟店に神奈川県鎌倉市 株式会社湘南宅建が加盟｜満室の窓口 鎌倉大船店がオープン

株式会社クラスコ

全国の不動産会社向けにサービスを展開する、株式会社クラスココンサルファーム（代表取締役：小村典弘 以下、クラスコ）は、同社が運営を行う賃貸オーナー向け相談窓口「満室の窓口」において、新たに株式会社湘南宅建（本社：神奈川県鎌倉市 代表：渡邉 聖司）へサービス提供を開始し、神奈川県鎌倉市において「満室の窓口 鎌倉大船店」をオープンすることをお知らせいたします。

【不動産オーナーコンサルティングネットワークFC「満室の窓口」】

株式会社湘南宅建が新たに満室の窓口に加盟

賃貸オーナーの、空室や収益改善、相続などのお悩みにお応えする相談窓口です。最適な空室対策提案を導き出すAIシステムや、賃貸経営に関するセミナー・勉強会、オーナー資格制度などを通し、満室経営のサポートを行ないます。不動産管理会社へ空室改善提案のノウハウに加え、集客手法や店舗でのおもてなし手法、スタッフ資格制度「不動産経営改善士」を提供することで、オーナーのお困りごとを解決へ導く窓口として全国にFC展開しており、加盟店間で成功事例を共有しながら、さらに空室改善の力を磨いています。2025年8月現在、加盟店は全国に260店舗以上、「不動産経営改善士」の資格保持者は500名に広がっています。

【株式会社湘南宅建｜満室の窓口 加盟の背景】

賃貸経営の課題解決力を高める「空室対策ノウハウ」と、事業成長に繋がる「管理受託ノウハウ」を取得し、これを『湘南宅建』の信頼力と『満室の窓口』の専門性を掛け合わせる「マルチブランド戦略」として展開することで、オーナー様の資産価値向上にこれまで以上に貢献できるといった背景で、今回加盟をいたしました。

【株式会社湘南宅建｜満室の窓口 加盟コメント】

満室の窓口 導入研修の様子

この度、株式会社湘南宅建は、賃貸経営の価値を最大化する「満室の窓口」に加盟いたしました。

弊社は創業以来50年以上にわたり、鎌倉・湘南エリアを中心に賃貸物件の管理やご紹介を行なってまいりました。オーナー様の大切な資産である賃貸物件の管理と入居者募集を専門とする「地域に根差した物件紹介力に強い管理会社」です。

長年の経験で培った地域の不動産ネットワークと、「満室の窓口」が持つ全国規模の成功ノウハウや最新のマーケティング手法を掛け合わせることで、物件の魅力を最大限に引き出し、高い入居率と安定した賃貸経営を強力にサポートいたします。

【株式会社湘南宅建｜会社概要】

社名：株式会社湘南宅建

本社：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-10-14

代表者：代表取締役 渡邉 聖司

Webサイト：https://shonantakken.com/

【満室の窓口 不動産オーナー向けHP】

https://manshitsu.life/

【満室の窓口 加盟店募集ページ】

https://fc.manshitsu.life/