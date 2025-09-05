音楽とファッションで彩る″Mellow Weekend″。coen×Manhattan Records 限定コレクション発売！

株式会社 コーエン

「素的センスと遊びゴコロで、お客様の世界をひろげ、生活文化のスタンダードを創造し続ける」を理念に掲げる株式会社コーエン（本社：東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル 代表取締役社長：木村 竜哉）が展開するカジュアルウェアブランドcoen（コーエン）は、2025年9月5日（金）よりManhattan Recordsコラボコレクションを発売。本コレクションは、2025年秋冬のcoenシーズンテーマ"Mellow weekend -気持ち良く過ごす休日-"の表現手法として、90'sファッション×カルチャー×音楽を現代風にアップデートし、カジュアルブランドらしいデザインでご用意。共に、90'sリバイバルムードを提案します。

■Manhattan Records（マンハッタンレコード）とは

2025年で45周年を迎えるManhattan Records（マンハッタンレコード）は、渋谷に本店を構える日本を代表するレコードショップ。ヒップホップやR&Bを中心に、世界中からセレクトした音楽とカルチャーを届け続け、日本のストリートシーンやファッションにも多大な影響を与えてきました。さらに最近では、韓国への出店などZ世代を中心にアナログ音楽の人気も再熱し、新しい形でストリートカルチャーに強い影響を与え続けています。

公式HP：https://manhattanrecords.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/manhattan_records/

■coen×Manhattan Recordsコレクションについて

coen2025年秋冬のシーズンテーマ"Mellow weekend -気持ち良く過ごす休日-"の表現手法として、90年代の音楽カルチャーにフォーカス。象徴的なロゴマークを中心に、ロングTシャツ・トートバッグ・キャップなどストリート×ファッション×音楽をcoenらしく表現し、ご用意いたしました。

＼限定プレイリスト配信中／

"Mellow weekend"に沿ったイメージ楽曲を23曲厳選ピックアップいただきました。期間限定で、全国のcoen店舗内の空間を彩る店内音楽としてお楽しみいただける他、下記URLからもお楽しみいただけます。

↓限定プレイリストはこちら↓

https://open.spotify.com/playlist/4n1JGSOE6tm7hSfdSLdsY9?si=7980348acf81430c&pt=47473e50bc517fbff87dc9db6e315ba7(https://open.spotify.com/playlist/4n1JGSOE6tm7hSfdSLdsY9?si=7980348acf81430c&pt=47473e50bc517fbff87dc9db6e315ba7)

商品一覧はこちら :https://www.coen.co.jp/s/feature/cg250903mh/search?st=1&un=item&so=RCMD&utm_source=PRTIMES&utm_medium=website&utm_campaign=20250905_ManhattanRecords

■概要

【販売日】2025年9月5日（金）～

【販売店舗】全国のcoen店舗・coen公式オンラインストア・ZOZOTOWN・Rakuten Fashion・amazon・MARUI web channel・MAGASEEK・d fashion・&mall・SHOPLIST

■coenについて

「遊びのデザイン」をコンセプトに掲げ、カジュアルマインドなファッションとライフスタイルを提案するブランド。全国の有名ショッピングモールを中心に展開し、メンズ・ウィメンズアイテムをお手頃な価格帯でご提供しています。

■株式会社コーエンについて

2008年創業。素的センスと遊びゴコロでお客様の世界をひろげ、生活文化のスタンダードを創造し続ける企業です。

・ブランドサイト

https://www.coen.co.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/coen_official/

・X (Twitter)

https://x.com/coen_co_ltd

・LINE

https://line.me/R/ti/p/7da5zApX57

