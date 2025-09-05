『つばめグリル 銀座本店』が銀座１丁目にオープン

株式会社つばめ

1930年創業のつばめグリルは、看板メニュー「つばめ風ハンブルグステーキ」をはじめ、手作りと旬の国産食材にこだわった洋食を提供してまいりました。伝統の味を守りながら、ここでしか味わえない「くまもとあか牛のグリル」を新たにラインナップ。世代を超えて愛されるハンブルグステーキと、銀座で楽しむ特別なあか牛のグリル、人気の洋食プレートをご用意してお待ちしております。

オープンの特徴

・ブランドの原点

洋食ブランドの「つばめグリル 銀座本店」が銀座１丁目に誕生。

・二大看板メニュー

伝統を受け継ぐ「つばめ風ハンブルグステーキ」

銀座本店限定「くまもとあか牛のグリル」

・親しみやすさと銀座らしさの融合

日常の食事にも特別な時間にもふさわしい空間で、幅広いお客様をお迎えします。

伝統の味「つばめ風ハンブルグステーキ」

たっぷりの自家製ビーフシチューをかけ、アルミホイルで包み焼きにした、世代を超えて愛されるつばめグリルの代名詞

銀座本店限定「くまもとあか牛のグリル」

赤身の旨みと程よい脂の甘みが特徴。ここでしか味わえない特別な一皿。

人気の洋食プレート

大海老フライや帆立貝のクリームコロッケ、広島県産カキフライなど、おなじみのの洋食メニューも充実。

[店舗概要]

店舗名：つばめグリル銀座本店

旧店舗名：和牛グリルつばめや

所在地：東京都中央区銀座１-２-１紺屋ビル１F

アクセス：JR有楽町駅より徒歩５分、地下鉄銀座一丁目駅より徒歩１分

座席：４０席

営業時間：

公式サイト：https://www.tsubame-grill.co.jp