【弘進ゴム】『TSUBURAYA CONVENTION 2025』（9/13 ~14）へ出展！「ULTRAMAN」シリーズから新商品を先行発売！

弘進ゴム株式会社




作業用品・雨具メーカーの弘進ゴム株式会社(本社所在地：宮城県仙台市若林区、代表取締役社長：西井英正)は、様々なウルトラマンシリーズ作品の新商品を9月13日（土）から14日（日）の2日間開催される「TSUBURAYA CONVENTION 2025」に出展し、先行発売いたします。



【TSUBURAYA CONVENTION 2025 弘進ゴム 先行販売情報】

弘進ゴムのブースでは展開中の「ULTRAMAN」シリーズより、ネックウォーマーやトートバッグなど既存の商品のほか、ウォータープルーフウォレット・サコッシュ、ショルダーバッグ・コインケース・丸型ポーチ・マルチポーチ・ペットボトルケース・キーホルダーなど新商品を先行発売します！




ウォータープルーフウォレット（UT-23）/ ウォータープルーフサコッシュ（UT-24）





【商品情報】


〇各作品の防衛チーム、『ウルトラマン』より科学特捜隊（SSSP）、『ウルトラセブン』よりウルトラ警備隊（地球防衛軍・TDF）、『ウルトラマンZ』よりストレイジをモチーフとしたデザイン。


〇止水ファスナーと無縫製ウェルダー加工で雨など水の浸入を防ぎ、アウトドアでも活躍。


※完全防水ではありません。バック入口や縫い目部分より水が浸入する恐れがありますのでご注意下さい。






●商品名：UT-23 ウォータープルーフウォレット


　カラー：ブラック（SSSP）、グレー（TDF）、ブラウン（ストレイジ）


　価　格：各3,850円（税込）



●商品名：UT-24 ウォータープルーフサコッシュ


　カラー：ブラック（SSSP）、グレー（TDF）、ブラウン（ストレイジ）
　価　格：各4,950円（税込）




ショルダーバッグ（UT-26）/ コインケース （UT-27）/ 丸型ポーチ（UT-28）/


ペットボトルホルダー（UT-29）/ マルチポーチ（UT-30）/ キーホルダー（UT-31）



【商品情報】


〇ウルトラヒーローよりウルトラマン、ウルトラセブン・ウルトラマンティガ・ウルトラマンゼロ・ウルトラマンゼット・ウルトラマンオメガ、ウルトラ怪獣よりゼットン・カネゴン・キングジョー・ゴモラ・バルタン星人・ピグモンをモチーフとしたデザイン。


〇ウェットスーツにも使用されるネオプレン生地を使用。伸縮&クッション性に優れ、貴重品や小物入れとしてお出かけシーンで大活躍！


※完全防水ではありません。バック入口や縫い目部分より水が浸入する恐れがありますのでご注意下さい。








●UT-26 ショルダーバッグ


　カラー：ライトグレー（ウルトラマン）、ブラック（ゼットン）


　価　格：各4,950円（税込）



●商品名：UT-27 コインケース


　カラー：スカイブルー（ウルトラマンゼット）、オレンジ（カネゴン）


　価　格：各1,100円（税込）



●商品名：UT-28 丸型ポーチ


　カラー：イエロー（ウルトラマンオメガ）、ダークグレー（キングジョー）


　価　格：各1,650円（税込）







●商品名：UT-29 ペットボトルホルダー


　カラー：パープル（ウルトラマンティガ）、カーキ（ゴモラ）


　価　格：各2,750円（税込）



●商品名：UT-30 マルチポーチ


　カラー：ブルー（ウルトラマンゼロ）、グレー（バルタン星人）


　価　格：各2,750円（税込）



●商品名：UT-31 キーホルダー


　カラー：レッド（ウルトラセブン）、ピンク（ピグモン）


　価　格：各1,100円（税込）




■『TSUBURAYA CONVENTION 2025』開催概要


会期：2025年9月13日（土）・14日（日）


会場：東京ドームシティ プリズムホール（〒112-0004　 東京都文京区後楽1-3-61）


公式サイト：https://tsubu-con.com/2025/


弘進ゴム ブース番号：A-2



・会場での商品販売価格は、イベント価格になり通信販売等での価格と異なる場合がございます。
・展示・販売商品は予告なく仕様変更、販売中止となる場合がございます。ご了承ください。
・商品は数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。




■お客様からの問い合わせ先はこちら


https://www.kohshin-grp.co.jp/FormMail/shoes/


※当社シューズ・ウェアお問い合わせフォームより


※受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00 （土日祝日、当社指定休業日除く）



■弘進ゴム公式オンラインストア・公式SNSページはこちら


弘進ゴム公式オンラインショップ　：　https://kohshin-online.com/


ウルトラマン KOHSHIN RUBBER　：　https://shop.ultraman-kohshinstore.com


弘進ゴム公式X　：　https://twitter.com/kohshin_rubber


弘進ゴム公式Instagram　：　https://www.instagram.com/kohshin_rubber/



【会社概要】



会社名：弘進ゴム株式会社


所在地：〒984-0816　宮城県仙台市若林区河原町2丁目1-11


創立年月日：1935年（昭和10年）6月10日


代表取締役社長：西井 英正


事業内容：ゴム・ビニル製品の製造・販売



弘進ゴム　企業ホームページ　：　https://www.kohshin-grp.co.jp/


お知らせ・リリース案内　：　https://www.kohshin-grp.co.jp//news/