リニューアルでさらに使いやすく！福岡の情報満載のWEBメディア「ファンファン福岡」

1. 福岡の地域密着型WEBメディア「ファンファン福岡」が大幅リニューアル

株式会社西日本新聞社

西日本新聞社（本社：福岡市、代表取締役社長：田川大介）および西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市、代表取締役社長：清田慎弥）が共同運営する福岡の地域密着型WEBメディア「ファンファン福岡」（ https://fanfun.jp/(https://fanfun.jp/) ）は、「より使いやすく、親しみやすい地域メディア」を目指し、全面リニューアルしました。

福岡県内を中心に地域のニュースやイベント情報を日常的に追いかけている方々にとって、新鮮な話題が一目でわかるウェブメディアは欠かせない存在です。しかし、選択肢が多いからこそ、どこから情報を仕入れてよいか迷うケースも少なくありません。

そこで今回全面リニューアルした「ファンファン福岡」では、利用者がストレスなく情報にアクセスできるよう、見やすく洗練されたUI/UX設計、親しみやすいデザインに大幅アップデート。また「カテゴリ」を再整理して、コンテンツ同士の導線をよりスムーズにする改良も実施しています。

ファンファン福岡トップページ https://fanfun.jp/

▼メディア基本情報

・サイト名：ファンファン福岡web

・月間ページビュー：約350万pv

・月間ユーザー数：約160万uu

※2024年6～12月平均

▼「ファンファン福岡」SNS登録者数

・LINE：43万人

・Instagram：1.5万人

・FaceBook：1.3万人

・X（旧Twitter）：2.1万人

2. リニューアルの背景と目的：より使いやすく、親しみやすいデザインへ



リニューアルに着手した背景には、地域メディアとしての役割をより強固にしたいという思いがありました。福岡のグルメやイベントなど暮らしに役立つ情報があふれている一方で、情報の見つけやすさやサイト操作の利便性については、運営する中で課題も増えていました。

そこで、今回の改修では、視覚的に分かりやすいデザインとカテゴリ構成を再考。カテゴリは、「グルメ」「おでかけ」「くらし」「まなび」「コラム」のように興味や目的に応じてスムーズにクリックできる導線を確保し、読み込み時のストレスを減らすべくUI/UXを根本的に刷新しています。また、親しみやすさの向上を目指し、文字や写真レイアウトを調整すると同時に、ユーザーが直感的に理解できるアイコンや色彩の組み合わせにもこだわっています。

3. 連載コンテンツの強化：深掘りされた地域情報の提供



地域メディアとしての価値をさらに高めるため、今回のリニューアルでは、西日本新聞社が長年の運営実績で培った信頼性や地域密着の強みを生かし、福岡県内の多様なネタを掘り下げる連載コンテンツを拡充します。

連載形式の魅力は、一度の記事では伝えきれないストーリーを、多様な切り口から紹介できる点にあります。

これまでもユーザーから気になるトピックスを募集し、深掘りして取材・紹介する「ファンファン調査隊」などをシリーズ展開し、ご好評をいただいてきました。この連載テーマを例えば「秋の観光・レジャー特集」や「福岡のスクール・学び特集」など多角的に展開し、深掘りすることで、利用者へより充実した情報をお届けする予定です。

4. 今後の展望と利用者へのメッセージ

「ファンファン調査隊」特集ページ

リニューアル後の『ファンファン福岡』は、利用者がより気軽に、そして深く福岡の多彩な魅力に触れられる場となることを目指しています。さらに、記事の充実とともに読者参加型のキャンペーンやSNSでの交流企画など、新しい試みにも積極的に取り組みながら、地域コミュニティを盛り上げる役割の一助を果たしていければと考えております。



今後も、福岡ならではの地域ニュースや面白いトレンドをいち早く紹介し、“福岡がもっと好きになる”きっかけを創り出していきます。これからの『ファンファン福岡』にご期待いただくともに、身近な方々とのコミュニケーションのきっかけとして活用していただければ幸いです。

■ファンファン福岡URL https://fanfun.jp/

■メディアガイド（フリーペーパー&ウェブメディア）

https://adv.nishinippon.co.jp/wp-content/uploads/fanfunfukuoka_20250326.pdf

■情報提供・取材依頼 https://req.qubo.jp/nnpmediabusiness/form/info

【本件に関するお問い合わせ】

西日本新聞社 デジタル事業部：山中亮 Email： web_event@medialab.co.jp