人気ライトノベル「灼眼のシャナ」と「涼宮ハルヒ」シリーズの新商品発売決定！ 各作品のイラスト展示も！
株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2025年10月9日（木）～11月9日（日）の期間、EDITION88 フラッグシップショップにて、「灼眼のシャナ」と「涼宮ハルヒ」シリーズの新商品を初披露致します。
いとうのいぢ先生が挿絵を手がけたライトノベル、「灼眼のシャナ」と「涼宮ハルヒ」シリーズは、今なお世界中の多くのファンに魅了し続けている人気作品です。
この度は、PART１は「灼眼のシャナ」、PART２は「涼宮ハルヒ」と２つの期間に切り分け、EDITION88版画工房部門が独自の技法で制作した新作版画（88グラフ）とグッズを発売致します。
ショップ内はそれぞれのタイトルより選りすぐりのイラストで埋め尽くされる予定です！
いとうのいぢ先生が描くキャラクター達の生命感とそれぞれの物語世界をぜご堪能下さい。
＜開催概要＞
PART1では「灼眼のシャナ」、PART2では「涼宮ハルヒ」シリーズを中心に、版画（88グラフ）やその線画、厳選したカラーイラストを展示いたします。
■開催期間
PART1：2025年10月9日（木）～10月26日（日）
「灼眼のシャナ」を中心とした作品展示と商品販売
PART2：2025年10月30日（木）～11月9日（日）
「涼宮ハルヒシリーズ」を中心とした作品展示と商品販売
■開催場所：EDITION88 フラッグシップショップ
〒141-0022 東京都品川区東五反田５丁目25－19 東京デザインセンター１階
（都営浅草線 五反田駅 徒歩1分、JR山手線 五反田駅徒歩 2分）
営業日：木・金・土・日のみ（月～水は休み）
営業時間： 12:00～18:00
入場料無料
＜販売商品に関して＞
商品はEDITION88フラッグシップショップ及びEDITION88オンラインストアにて販売致します。
商品情報は後日EDITION88の下記ページにて公開致します。
●EDITION88のページ ：https://edition-88.com/blogs/blog/shana-haruhi-newgoods-info
●EDITION88公式 X（Twitter）https://X.com/TheEdition88
＜SNSキャンペーン実施！＞
Ｘ(旧Twitter)と Instagramで新商品発売を記念して、新作アイテムの「灼眼のシャナ」アクリルスタンド（1種類）、「涼宮ハルヒ」シリーズ アクリルスタンド（1種類）を各合計4名様にプレゼント！
■キャンペーン第一弾：灼眼のシャナ
9月5日（金）～ 10月26日（日）23：59まで
■キャンペーン第二弾：涼宮ハルヒ
9月19日（金） ～ 11月9日（日）23：59まで
【参加方法】
●X(旧Twitter)
１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。
２.対象キャンペーン投稿をリポスト
キャンペーン第一弾（灼眼のシャナ）のキャンペーン投稿↓
X対象キャンペーン投稿へ :
https://x.com/TheEdition88/status/1963769298297540698
１. ＠theedition88をフォロー
２. 対象キャンペーン投稿をいいね
キャンペーン第一弾（灼眼のシャナ）のキャンペーン投稿↓
Instagram対象キャンペーン投稿 :
https://www.instagram.com/p/DOM7YKvEov0/?igsh=MTJobW53d2x5aGk0cw==
株式会社VISION8について
2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。
社名：株式会社VISION８
本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階
代表取締役：五十嵐晃博
会社HP：https://vision8.jp/
EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)
問い合わせ先：vision8@vision8.jp
X ＠TheEdition88 https://x.com/TheEdition88/
Instagram @theedition88 https://www.instagram.com/theedition88/(https://www.instagram.com/theedition88/)
Facebook ＠TheEdition88 https://www.facebook.com/TheEdition88/(https://www.facebook.com/TheEdition88/)