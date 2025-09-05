【新機能リリース】スタッフごとの権限設定が可能に！～団体運営をもっと安心・スムーズに～

株式会社STYZ

新しい寄付の形を作り出すことで民間の社会保障を拡大する寄付決済プラットフォーム「Syncable（シンカブル）」を運営する株式会社STYZ（東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰也）は、

団体管理画面において、スタッフごとに閲覧・操作できる範囲を設定できる「スタッフ権限機能」を新たにリリースしました。

これにより複数人で団体ページを運営する際にも、必要な範囲だけを安心して共有できるようになり、より安全で柔軟なチーム運営が可能となります。

目次

1 スタッフごとに閲覧・操作権限を設定できるように

2 閲覧・操作権限の詳細

3 管理画面から簡単に設定/変更

4 注意点

1 スタッフごとに閲覧・操作権限を設定できるように

Syncableでは、1つの団体アカウントに対して複数の個人アカウントを「スタッフ」として追加し、チームで管理画面を共同運用することができます。

これまではすべての団体スタッフに同じ閲覧・操作権限が自動的に付与される仕様だったため、業務の役割分担が難しいという声をいただいていました。

今回スタッフごとに閲覧・操作権限をつけられるようになったことで、

例えば：

外部ファンドレイザーに、個人情報にはアクセスさせずにキャンペーンページの作成・設定のみを任せる会計担当に、支援者情報の確認や領収書発行のみを任せ、設定変更はさせない広報インターンを閲覧専用スタッフとして追加し、団体情報の確認のみを可能にする

などといった、各スタッフに応じた運用が可能になります！

2 閲覧・操作権限の詳細

管理者：すべてを閲覧・編集できる。（※従来のスタッフの権限と同様）

設定スタッフ：個人情報の閲覧はできないが、設定周りを変更できる。

支援者管理スタッフ：個人情報の閲覧はできるが、設定の変更はできない。

一般スタッフ：個人情報の閲覧、設定の変更（閲覧は可）ともにできない。

※より詳細な画面ごとの権限一覧はFAQ(https://help.syncable.biz/hc/ja/articles/115001657413-%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご覧ください

3 管理画面から簡単に設定/変更

団体管理画面の「スタッフ管理」から、追加したメンバーの権限をいつでも変更できます。

・左メニューから「スタッフ管理」を開く権限を変更したいスタッフの横にある「編集」ボタン（鉛筆マーク）をクリック

・「管理者／設定スタッフ／支援者管理スタッフ／一般スタッフ」の中から役割を選択

新しくスタッフを追加する場合も同じ画面から招待でき、追加直後は「一般スタッフ」として登録されます。必要に応じて権限を変更してください。

※詳しい操作手順はFAQ(https://help.syncable.biz/hc/ja/articles/115001657413-%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご覧ください。

4 注意点

「管理者」は必ず一人以上設定されている必要があります。

管理者が一人の場合、削除や一般スタッフなどへの変更はできません。

（別のスタッフに管理者権限を付与することで変更できます。）

すべての既存スタッフは「管理者」として権限が付与されています。

従来の設定を維持するため、今回のリリース時点で登録済みのスタッフには、管理者権限が自動的に設定されています。

新たに追加したスタッフの初期権限は「一般スタッフ」となります。

追加後に適切な役割を設定してください。

「寄付完了メール」など個人情報を含む自動送信メールは、一部の権限では受信できません

設定スタッフ・一般スタッフには、支援者の個人情報を含む通知は送られません。

詳細はこちらのFAQ(https://help.syncable.biz/hc/ja/articles/115001657413-%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご確認ください。

以上、機能リリースのご連絡でした。

ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

今後ともSyncableをよろしくお願い致します。

Syncableとは

「社会にオルタナティブなお金を生み出す」をミッションに、非営利団体（任意団体や各種法人格を含む営利を目的としない団体）向けにインターネット上で寄付を募るシステムを提供しています。

2016年12月のリリース以来、現在5,000団体以上が登録する国内最大級の非営利団体向けデジタルファンドレイジングサービスとなっています。

株式会社STYZ

「民間から多種多様な社会保障を行き渡らせる」をミッションに掲げ、国内最大級の寄付決済サービス「Syncable」のほか、インクルーシブデザインスタジオ「CULUMU」などを運営しています。非営利セクターを中心に新しく資金流入を促す『ドネーションプラットフォーム事業』、企業課題と社会課題の解決を共に目指す『インクルーシブデザイン＆エンジニアリング事業』の2つの事業を通じて、企業、非営利団体、個人との媒介となり、課題解決の促進に取り組んでいます。

会社名：株式会社 STYZ

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿102

設立日：2016年3月11日

資本金：5,725,000円

代表者：代表取締役 田中辰也

会社ページURL：https://styz.io/

「寄付寄付プラットフォーム Syncable」URL：https://syncable.biz/

「洋服やブランド品のオンライン買取寄付サービス Brand Pledge」URL：https://brand-pledge.jp/

「インクルーシブデザインスタジオ CULUMU」URL：https://culumu.com/

【本件に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社STYZ Syncable運営事務局

メールアドレス：support@syncable.biz