6年ぶりに再開！子ども虐待防止オレンジリボン運動 第12回ゴルフドゥ！チャリティゴルフ大会10月30日開催
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、子ども虐待防止オレンジリボン運動「第12回ゴルフドゥ！チャリティゴルフ大会」を2025年10月30日（木）に大宮国際カントリークラブ（埼玉県さいたま市西区）で開催いたします。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=438
ゴルフドゥ！チャリティゴルフ大会は“かけがえのない子どもたちの明日（みらい）のために・・・”と題し、社会貢献活動の一環として2009年にスタートいたしました。1年に1回のペースで開催し、これまで延べ1,649名様にご参加をいただき、総額12,496,263円（ゴルフドゥ！店頭での募金、参加費の一部、お取引先様によるご協賛金、チャリティ・オークションの合計）をチャリティ金として、埼玉県児童福祉施設協議会様を通じて埼玉県内22ヶ所の児童養護施設、オレンジリボン運動の認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク様などに寄付しておりました。しかしながら、2019年にコロナ禍により休止となり、コロナ禍の収束後も大会スタッフの確保がままならず休止が続いておりましたが、その間にお客様からは再開を望まれる多くの声をいただいており、今回人員体制に目途が立ったことから、6年ぶりに再開する運びとなりました。
なお、本大会も認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク様にご後援いただくとともに、ゲストにはゴルフドゥ！イメージキャラクターの関雅史プロ、菅原大地プロを迎え、チャリティオークションなどのイベントと併せて大会を盛り上げてまいります。
また、現金による募金と併せて、「ポイントによる寄付」の受付も行います。会員様より寄付分としてお預かりいたしましたゴルフドゥ！ポイントを、当社が1ポイント＝1円で現金に換算し、本大会のチャリティ金として寄付いたします。
■子ども虐待防止オレンジリボン運動 第12回ゴルフドゥ！チャリティゴルフ大会 概要
開 催 日：2025年10月30日（木）
開 催 地：大宮国際カントリークラブ（ https://www.okcc.co.jp/ ）
募 集 数：36 組 144 名様（通常ラウンド枠・先着順）
※募集人数に達した場合はキャンセル待ちとなります。
参加申し込み場所：以下のゴルフドゥ！店舗（ゴルフドゥ！NEXTを含む17店舗）
水戸店、宇都宮鶴田店、大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店、川越店、
草加店、深谷店、グローボ蘇我店、柏店、成田美郷台店、環七練馬店、花小金井店、
昭島武蔵野店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、厚木店
受付期間：2025年9月12日（金）～募集人数に達した時点で終了
費 用：参加費3,500円（税込）、プレー費13,150 円（税込）、合計16,650円（税込）
※参加費は一部をチャリティ金として寄付させていただきます。
寄 付 先：埼玉県児童福祉施設協議会（埼玉県内22ヶ所の児童養護施設）
認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク（オレンジリボン運動）
■ポイントによる寄付 概要
対 象：会員様が保有するゴルフドゥ！ポイント
受付場所：以下のゴルフドゥ！店舗（ゴルフドゥ！NEXTを含む24店舗）
水戸店、宇都宮鶴田店、大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店、川越店、
草加店、深谷店、グローボ蘇我店、柏店、成田美郷台店、環七練馬店、花小金井店、
昭島武蔵野店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、厚木店、イオンタウン加古川店、
福岡有田店、春日店、佐賀北店、熊本南店、菊陽バイパス店、東大分店
受付期間：2025年9月8日（月）～10月29日（水）
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
