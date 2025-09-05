再生可能エネルギー業界のベテラン、Jeff Tolnar氏がHylenrの取締役会に加わる





Tolnar氏は、数十年にわたるクリーン・エネルギーのリーダーシップを活かして、画期的なLENRテクノロジーを通じてHylenrの成長と世界的な影響力を後押しします。

ハイデラバード（インド）、デトロイト, 2025年9月5日 /PRNewswire/ -- 世界市場向けに低エネルギー核反応（LENR）の商業化に注力するクリーン・エネルギーの先駆的企業Hylenrは本日、Jeff Tolnar氏を取締役会に任命したことを発表しました。再生可能エネルギー業界の経験豊富な幹部であり思想的リーダーであるTolnar氏は、技術の商業化、エネルギー・システム、市場開発に関する専門知識を持っています。



Tolnar氏は、Honeywell、Shoals Technologies Group、Landis+Gyrなどの主要なエネルギーおよびテクノロジー企業で確かな実績を誇り、エネルギー・バリューチェーン全体にわたって持続可能なソリューションを推進する上で重要な役割を果たしてきました。彼のリーダーシップの役割は戦略、運営、革新に及び、Hylenrの次の成長段階をサポートする独自の立場にあります。

「LENRテクノロジーを活用して、拡張可能でクリーンかつ手頃な価格のエネルギーを提供するというHylenrのビジョンは、再生可能エネルギーとエネルギー革新に対する私の生涯にわたる情熱と完全に一致しています」とJeff Tolnar氏は述べています。「取締役会に加わり、Ram、Sid、そしてチーム全員と協力して、この革新的なテクノロジーを世界に広める取り組みに貢献できることを光栄に思います。」

HylenrのLENRプラットフォームはクリーン・エネルギー生成における画期的な進歩であり、環境への影響を最小限に抑えながら高いエネルギー密度を実現します。同社が高度な研究開発から製品化および商業化に移行するにつれて、Tolnar氏の経験は戦略的な意思決定、パートナーシップ、市場投入の実行を導くのに役立つでしょう。

「Jeffを取締役会に迎えることができて大変うれしく思います」と語るのは、Hylenrの共同設立者兼CEOであるRam Ramaseshan氏。「再生可能技術の拡大と高業績チームの構築に関する彼の洞察力は、当社がLENRソリューションを世界のエネルギー市場に投入する上で非常に貴重なものとなるでしょう。」

Hylenrの共同創設者兼マネージング・ディレクターのSiddhartha Durairajan氏は次のように付け加えています。「Jeffは業界で最も尊敬されている企業のいくつかでイノベーションを主導しており、世界のエネルギー問題を解決するという姿勢において、私たちと同じ使命感を持っています。彼が率いてくれることで、Hylenrはその大胆な約束を確実に果たせるようになるでしょう。」Tolnar氏が取締役会に加わったことで、Hylenrは重要な転換点においてリーダーシップ陣を強化し、従来のエネルギー・パラダイムを破壊し、世界中に持続可能な電力を供給する態勢を整えます。

Hylenrについて

Hylenrは、低エネルギー核反応 (LENR) に基づく最先端のソリューションを開発しているクリーン・エネルギー・テクノロジー企業です。同社の使命は、よりクリーンで公平な未来のために、安全で拡張性のある持続可能なエネルギーを提供することです。Hylenrはイノベーター、科学者、起業家のチームを擁し、再生可能エネルギー分野で何が可能かを再定義しています。

