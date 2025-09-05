日本の美意識を食卓に ― 富士山を思わせるフォルムの漆椀『つむぎ 汁椀 富士』
石川県・山中漆器の老舗「我戸幹男商店」より、伝統とモダンが融合したお椀 「つむぎ 汁椀 富士」。
ろくろの技を極めた木地師による美しいフォルムは、富士山を思わせる端正なシルエット。天然木のぬくもりと漆の深い艶が、毎日の食卓に品格を添えます。軽やかで持ちやすく、口当たりもなめらか。汁物だけでなく、ご飯茶碗としても幅広くお使いいただけます。
伝統工芸でありながら、現代のライフスタイルにも寄り添うデザインは、結婚祝いや引越し祝い、大切な方への贈り物にも最適です。使うたびに、日本のものづくりの粋を感じられる逸品です。
【我戸幹男商店】つむぎ 汁椀 富士～山中漆器のお椀
https://naire-shop.com/naire-gatomikio-011/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式Instagram
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
配信元企業：株式会社堪能や
