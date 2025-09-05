建設・輸送用スマートガラスの世界市場2025年、グローバル市場規模（エレクトロクロミック、SPD、PDLC）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設・輸送用スマートガラスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、建設・輸送用スマートガラスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の建設・輸送用スマートガラス市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年にはUSD XXX百万へと拡大する見込みです。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％とされ、省エネや快適性、デザイン性を重視した建築物や車両への導入拡大が成長を後押ししています。スマートガラスは電気的刺激や光の調整によって透過率を変化させる先端技術であり、断熱性やプライバシー保護、眩光抑制など多様な利点から注目を集めています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、スマートガラス産業チェーン全体を俯瞰し、応用分野別の市場動向を分析しています。
● 建設分野：エレクトロクロミックガラスやSPDガラスが採用されており、商業施設や住宅での省エネやデザイン性向上を目的とした利用が増加しています。
● 輸送分野：自動車、航空機、鉄道などでの採用が進み、調光による快適性や安全性の向上に貢献しています。特に高級車市場や航空分野では導入が急速に拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、以下のような特徴が示されています。
● 北米・欧州：政府の省エネ政策や環境規制、消費者の意識向上を背景に着実な成長を遂げています。建築物の環境基準強化が導入促進に寄与しています。
● アジア太平洋地域：特に中国が世界市場をリードし、国内需要の拡大、政策支援、強力な製造基盤を背景に市場を牽引しています。日本や韓国でも先端建材需要の高まりから導入が進んでいます。
● 南米・中東・アフリカ：経済成長やインフラ投資を背景に将来的な成長ポテンシャルが大きく、特に新興都市開発における採用が期待されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートは以下の観点から市場を包括的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千平方メートル）、収益、タイプ別（エレクトロクロミック、SPD、PDLC、その他）、用途別（建設、輸送）の市場シェアを整理。
2. 産業分析：政府規制、技術革新、消費者嗜好の変化を背景に市場成長要因と課題を明確化。
3. 地域分析：各地域の政策、経済条件、消費行動を踏まえ、潜在的な成長機会を抽出。
4. 市場予測：今後の成長率や新たな需要トレンドを見据え、2030年までの展望を提示。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要な市場参加企業として、Saint Gobain、Gentex、Asahi Glass、Pittsburgh Glass Works、NSG Pilkington、VDI Glass、Fuyao Group、EB Glass、Vision Systems、View、Polytronix、Glass Apps、Ravenbrick、Scienstry、SPD Control System、Pleotint、Smartglass International、ChromoGenicsなどが挙げられています。
各社は技術開発、製品ラインアップの強化、提携戦略を通じて市場シェア拡大を目指しています。消費者側では、省エネ性能やプライバシー保護、デザイン性といった要素が重視され、建設分野・輸送分野ともに採用が進んでいます。技術面では、調光スピードの改善、耐久性の向上、コスト低減が重要課題であり、AIやIoTと連携したスマートビルディングへの応用も拡大しています。
