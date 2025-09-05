新しい旅がはじまる！プロント・エプロントにポケモンのスペシャルメニュー登場！オリジナルグッズや“旅気分”のポケモン装飾店舗も！この秋だけの特別な思い出をゲットしよう！

株式会社プロントコーポレーション

株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、全国の「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニング・夜の時間帯を除く）と「È PRONTO（エプロント）」（モーニングを除く）にて、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャルメニュー(ノベルティ付き)やオリジナルグッズを販売いたします。2025年10月1日(水)～11月30日(日)までの期間限定販売です。特設サイト https://www.pronto.co.jp/special/Pokemon2025_Website.html(https://www.pronto.co.jp/special/Pokemon2025_Website.html)

新しい旅がはじまる！プロント・エプロントにポケモンのスペシャルメニュー登場！

プロント・エプロントでは、一昨年・昨年に大好評をいただきましたポケモンスペシャルメニューを、今年も実施いたします。今年のテーマは「旅」。様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場いたします。スペシャルメニューをご注文いただいたお客様には「ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）」または「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）」をプレゼントいたします。また、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズを販売いたします。プロント・エプロントのお店でしか買えないアイテムなので、お早目にお買い求めください。フォトスポットとしても注目のポケモン装飾の店舗は、今年はエリアを拡大して、東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道の７店舗で展開しますので、お楽しみに。さらにスペシャルメニューの販売を記念して、プロント公式X（旧Twitter）では素敵な賞品が当たる「フォロー＆リポスト(リツイート)キャンペーン」も実施いたしますので、ぜひご参加ください。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/305_1_894f208637dc319b6958aa826e9361c1.jpg?v=202509051157 ]

※価格表記は税込価格です。テイクアウト時の税込価格は異なります。

１．スペシャルメニュー

スペシャルドリンク3品（ポケモンオリジナルクリアカード付き）

ポケモンのオリジナルカップで提供いたします。ポケモンのストロータグ付きです。

・ニンフィアのルビーチョコレートラテ／990円

角切りいちごソースを加えたルビーチョコレートミルクに、リボン型のモナカを添えました。癒しの力をもつニンフィアをイメージした優しい甘さのドリンクです。

・チルタリスのココナッツブルーラテ／990円

淡いブルーのココナッツミルクに、チルタリスの柔らかい羽を思わせるマシュマロをトッピングしました。大空を舞っているチルタリスをイメージした見た目にも可愛らしいドリンクです。

・ルカリオのゆずレモンスカッシュ／990円

レモンスカッシュにゆずジュレを加えた爽やかな味わいのドリンクです。シトラス風味のブルーキュラソーシロップでルカリオの深いブルーを表現しました。

ニンフィアのルビーチョコレートラテチルタリスのココナッツブルーラテ（左）ルカリオのゆずレモンスカッシュ（右）

スペシャルフード4品（ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー付き）

・デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ／1,870円

ラタトゥイユをトッピングしたカルボナーラに、燻製ソースを回しかけ、香り豊かに仕上げました。デンリュウが放電している様子を錦糸卵で表現しました。大人も子供も楽しめるパスタです。

・チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ／1,870円

ごろっとしたポテトと3種のきのこを加えた、食べ応えのあるミートクリームソースです。バジル・ミニトマト・モッツァレラチーズで、チコリータの葉っぱ・ポカブのしっぽ・ワニノコの牙を表現しました。冒険の最初のパートナーとなるポケモンを一皿で楽しめるパスタです。

デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ（左）チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ（右）

・ゲンガーのクロワッサンサンド～ブルーベリーヨーグルト～／1,760円

ゲンガーをイメージしたバイカラーのクロワッサンに、爽やかなヨーグルトホイップと甘酸っぱいブルーベリージャムをサンド。軽やかな甘さで、デザート気分を手軽に味わえるクロワッサンサンドです。

・フラベベのフランボワーズと苺のケーキ／1,430円

抹茶味のスポンジに、バニラムースとフランボワーズと苺のムースを重ねました。フラベベも思わず乗りたくなるような、赤い花をイメージしたケーキです。軽い食感で、様々な味わいのハーモニーが楽しめます。

２．オリジナルノベルティ

フラベベのフランボワーズと苺のケーキ（左）ゲンガーのクロワッサンサンド～ブルーベリーヨーグルト～（右）

スペシャルドリンク・スペシャルフードをご注文いただいたお客様にプレゼントいたします。

・ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）

スペシャルドリンクをご注文の方1杯につき、ランダムで1枚プレゼントします。

ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）

・ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）

スペシャルフードご注文の方1品につき、ランダムで１つプレゼントします。

3．ポケモンオリジナルショッパー

ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）

ポケモンスペシャルメニューはすべてテイクアウト可能！テイクアウトおよびオリジナルグッズを購入のお客様に、ポケモンオリジナルショッパーをお付けいたします。

※1会計につきお一人様１枚までのお渡しとさせていただきます。各店なくなり次第終了となります。

4．オリジナルグッズ

ポケモンオリジナルショッパー

旅行やレジャーなどのお出かけで大活躍のオリジナルグッズをご用意しました。ぜひこの機会にお買い求めください。

※オリジナルグッズの販売は終日実施します。ただし、販売開始日の10月1日(水)のみ、モーニング終了後から開始します。

・ ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ／3,080円

温かいドリンクを注いでも、冷めたら電子レンジで温め直しOK。ドリンクの色で変わる表情も楽しめます。約470mlはたっぷり飲める容量で、軽量＆持ち手付き。

本体：口径94×H98mm

容量：470ml

素材：耐熱ガラス

備考：電子レンジ使用可、食洗機不可

ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ

・ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル／3,850円

竹の温かみとステンレスの高級感が合わさった、持ち運びに便利なハンドル付きステンレスボトル。広口で氷も入れやすく、真空2重構造で保温・保冷もばっちりです。

本体：φ直径75×H155mm

容量：350ml

素材：ステンレス、竹、シリコーンゴム

ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル

・ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ／3,850円

お気に入りのポケモンと毎日を一緒に！カジュアルに着られるTシャツで、普段のコーデにもぴったり。オールシーズン着られる大定番のロングスリーブTシャツです

本体：身丈69×身幅52×肩幅44×袖丈60cm（Mサイズのみ）

素材：綿100% 5.6オンス

ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ

・ ポケモンオリジナルラゲッジタグ／1,430円

旅がもっと楽しくなる♪ポケモンのラゲッジタグで荷物も個性もアピール！

本体：巾65×230mm以内/ベルト部分含む

素材：PVC（塩化ビニル樹脂）

ポケモンオリジナルラゲッジタグ

・ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ／2,420円

お気に入りのポケモンと毎日のお出かけをもっと楽しく！丈夫なポリキャンバス素材で、荷物もしっかり持ち運べます。

本体：約W420×H380×D130mm

容量：約14L

素材：ポリエステル

ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ

※画像はイメージです。

※予告なく商品の仕様が変わる場合がございます。

※店舗在庫により、各店舗の終了時期が異なります。

※在庫状況のお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

5．ポケモンの特別な装飾をした基幹店7店舗

キャンペーン期間中、東京・大阪・埼玉・千葉・愛知・福岡・北海道の7店舗では、外観や店内にポケモンのかわいい装飾をおこないます。

・PRONTO さっぽろポールタウン店(北海道) https://shop.pronto.co.jp/detail/1004/

・PRONTO 銀座コリドー店(東京) https://shop.pronto.co.jp/detail/9/

・PRONTO 新越谷ヴァリエ店(埼玉) https://shop.pronto.co.jp/detail/262/

・PRONTO ららテラスTOKYO-BAY店(千葉) https://shop.pronto.co.jp/detail/82/

・PRONTO 鶴舞公園店(愛知) https://shop.pronto.co.jp/detail/4045/

・PRONTO 梅田楽天地ビル店(大阪) https://shop.pronto.co.jp/detail/4022/

・PRONTO 博多駅地下街店(福岡) https://shop.pronto.co.jp/detail/8019/

6．プロント公式X（旧Twitter）「フォロー＆リポスト(リツイート)キャンペーン」

スペシャルメニューの販売を記念して、プロント公式X（旧Twitter）では素敵な賞品が当たる「フォロー＆リポスト(リツイート)キャンペーン」を実施いたします。ぜひご参加ください。

特設サイト：https://www.pronto.co.jp/special/Pokemon2025_Website.html

プロント公式X（旧Twitter：@PRONTO_pr(https://x.com/pronto_pr)）

［参加方法］

プロント公式X（旧Twitter）（@PRONTO_pr）をフォローし対象のポストをリポスト(リツイート)すると、抽選で素敵な賞品が当たります。

【第1弾】10月1日(水)～10月14日(火)

・ポケモンオリジナルクリアカードコンプリートセット 10名様

・ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ＋ラゲッジタグセット 5名様



【第2弾】10月31日(金)～11月13 日(木)

・ポケモンオリジナルアクリルキーホルダーコンプリートセット 10名様

・ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ(Mサイズ) 5名様

■PRONTO（プロント）

PRONTO（プロント）が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。

※プロントのサカバ＝「キッサカバ（喫茶酒場）」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。

公式HP https://www.pronto.co.jp/

公式X @PRONTO_pr(https://x.com/pronto_pr)

公式Instagram ＠pronto___official(https://www.instagram.com/pronto___official/)

■È PRONTO（エプロント）

「È PRONTO（エプロント）」とは、イタリア語で「準備OK」「ご飯できたよ」という家庭的な言葉。様々な人々が行き交い、好きな時に好きなだけ時間を過ごす場所。程良く気持ち良く、誰もがとけ込めるカフェ。エプロントは、あらゆる人々の心と生活に心地よくフィットする、とっておきの“自分の場所”として一日中お好きなシーンで寛ぎの時間をお過ごしいただけます。

HP：https://www.pronto.co.jp/epronto/

Instagram：https://www.instagram.com/epronto_official/

■『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』とは

2025年10月16日（木）発売のNintendo Switchソフト『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』・ 『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』は、『ポケットモンスター』シリーズの新たな挑戦作です。冒険の舞台は、人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」。

2013年に発売された『ポケットモンスター Ｘ』『ポケットモンスター Ｙ』に登場する「ミアレシティ」と比べてみると、街中には草木が増え、最新のテクノロジーを感じさせる設備が見られます。

そんなミアレシティを観光で訪れた主人公は、「チコリータ」「ポカブ」「ワニノコ」から1匹をパートナーとして選び、仲間たちと共に、街で起こる様々な出来事や事件に挑みます。シリーズ初、ポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘により、これまでにないポケモン勝負を楽しめるのも本作の醍醐味です。一部のポケモンのみが可能な、進化の限界を超えたさらなる進化「メガシンカ」も必見です。「ミアレシティ」でのまだ見ぬ冒険が、あなたを待ち受けています。

https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。