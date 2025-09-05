【ダブル刊行記念！】『JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～』と『ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～』の発売を記念し、早坂ガブ先生２作品合同キャンペーンを開催！

【ダブル刊行記念！】『JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～』と『ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～』の発売を記念し、早坂ガブ先生２作品合同キャンペーンを開催！