【ダブル刊行記念！】『JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～』と『ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～』の発売を記念し、早坂ガブ先生２作品合同キャンペーンを開催！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～』1巻（著：早坂ガブ）を、2025年9月5日（金）に発売いたします。本書と『ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～』1巻（著：早坂ガブ／日本文芸社）の同時発売を記念し、２作品合同キャンペーンを開催いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328918&id=bodyimage1】
（C）早坂ガブ / ヒーローズ
『JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～』1巻
著｜早坂ガブ
出版年月日｜2025年9月5日（金）
ISBN｜978-4-86805-096-4
版型｜B6
定価｜800円（税込880円）
■あらすじ
ホラー映画が大好きな女子高生・暁は外国で仕事をしている父親から吸血鬼・マスオの世話を頼まれてしまう。顔は美しいが性格はぶっとんでいるマスオは処女の血を求めて暁の家だけでなく学校でも大暴れするのだった！面倒見がいい暁は、学校の先生や人狼の先輩も巻き込んでマスオを人間社会に順応させようと奮闘するが――？
処女の血が大好きな吸血鬼とホラー映画好きな女子高生の契約から始まるラブコメディ！
■キャンペーン情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328918&id=bodyimage2】
早坂ガブ先生の2作品同時刊行を記念して、応援書店様で下記のいずれかをご購入いただくと、早坂先生描き下ろしのマンガカードをプレゼントいたします。
・『JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～』1巻（ヒーローズ）
・『ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～』1巻（日本文芸社）
なお、早坂先生のご出身地で現在もご在住の岩手県では、限定版の描き下ろしマンガカードをご用意しております。
応援書店様では早坂先生描き下ろしのカラーイラストを使用したポスターやポップも展開いただきます。ぜひ店頭でご覧ください。
応援書店様一覧は下記からご確認ください。
https://viewer.heros-web.com/news/entry/jktov01
購入特典（岩手県）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328918&id=bodyimage3】
購入特典（岩手県以外）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328918&id=bodyimage4】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
