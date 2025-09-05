【コミプレ最新刊】『先生はソレに気付かない。』9月5日発売！漫画家と幽霊のすれ違いラブコメディ！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『先生はソレに気付かない。』（著：トナミショウ）を、2025年9月5日（金）に発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328916&id=bodyimage1】
（C）トナミショウ / ヒーローズ
『先生はソレに気付かない。』1巻
著｜トナミショウ
出版年月日｜2025年9月5日（金）
ISBN｜978-4-86805-100-8
版型｜B6
定価｜800円（税込880円）
■あらすじ
漫画家の蓮沼先生はホラーやオカルトが大好き。だが、霊感ゼロなので大好きな幽霊や超常現象を見ることができない。担当編集者で霊感がある守時は、蓮沼先生に連載の打ち切りを伝えにいったのだが――。
そこで彼が見たものは蓮沼先生の熱心なファンで守護霊の夕陽ちゃんだった。彼女は蓮沼先生の漫画が大大大好きで、幽霊になった後も蓮沼先生を見守っていたのだ。
蓮沼先生が蒐集した呪物に封印されていた怨霊・ハコちゃんも巻き込み、守時と夕陽ちゃんは蓮沼先生に売れる漫画を描いてもらえるように奮闘するが――!?
漫画家と守護霊と怨霊の三角関係ラブコメ、はじまります！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328916&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328916&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328916&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
株式会社ヒーローズ
