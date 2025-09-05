【コミプレ最新刊】『ダイダラ』2巻9月5日発売！1巻3刷決定！超新星が贈るサイバーパンク×妖怪SFアクション！！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『ダイダラ』2巻（著：髙橋碁飯）を、2025年9月5日（金）に発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328902&id=bodyimage1】
（C）髙橋碁飯 / ヒーローズ
『ダイダラ』2巻
著｜髙橋碁飯
出版年月日｜2025年9月5日（金）
ISBN｜978-4-86805-097-1
版型｜B6
定価｜800円（税込880円）
■あらすじ
1巻3刷決定！
サイバーパンク×妖怪SFアクション
念願だった警察組織「陰陽寮」に、入ることとなった大太郎とミケ。組織での活動を通じて、"ヨーカイ"は軍事用に遺伝子操作された、改造人間だと知る二人──。
そして大太郎も知らない、大太郎の秘密に触れることになり…！！?
■フェア情報
書泉ブックタワー様と書泉グランデ様にて「『ダイダラ』2巻発売記念フェア」を開催いたします。色紙や複製原画の展示、髙橋碁飯先生直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードのご用意もございます。
詳細は下記ページをご確認ください。
https://www.shosen.co.jp/fair/35199/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328902&id=bodyimage2】
■特典情報
刊行を記念し、応援書店様にて髙橋碁飯先生描き下ろしのイラストカードを配布します。15点の描き下ろしイラストはヒーローズ史上最多です。ぜひ店頭でお買い求めください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328902&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328902&id=bodyimage4】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
