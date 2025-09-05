バンダイ公式の「ガシャポン」大型専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンタウン読谷ショッピングセンター店　2025年9月12日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンタウン読谷ショッピングセンター店を、2025年9月12日(金)、ショッピングセンター「イオンタウン読谷ショッピングセンター」(沖縄県中頭郡読谷村)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンタウン読谷ショッピングセンター店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、施設企画・開発のノウハウを持つバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』読谷ショッピングセンター店は、300面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店です。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンタウン読谷ショッピングセンター店

[所在地] 沖縄県中頭郡読谷村字古堅740 イオンタウン読谷ショッピングセンター内

[営業時間] 10:00-22:00

[施設面積] 53.5平方メートル （約16.2坪）

[設置面数] 300面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/yomitan/

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

すみっコぐらし クリアラバーコースター2

クリア感がかわいい！すみっコぐらしのラバーコースター第2弾が登場です！

価格：400円/1回(全6種)

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

お茶犬 まちぼうけ

お茶犬がまちぼうけシリーズにも登場！まちぼうけてる切ない表情がとってもかわいい！

価格：300円/1回(全5種)

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO

サンリオキャラクターズ

いたずらこあくまスイング

いたずらっこな、こあくまコスチュームに身を包んだサンリオキャラクターズがスイングになって登場です！

価格：300円/1回(全5種)

(C) '25 SANRIO ⓁM

めじるしアクセサリー 塊魂3

「塊魂」のめじるしアクセサリー第3弾♪今回は全ラインアップに塊やセルフィーのプレート付き！小さな王子たちを目印にして色んなセカイへ連れて行こう！

価格：300円/1回(全5種)

Katamari Damacy(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

APEX LEGENDS(TM)

カプセルラバーマスコット04

エーペックスレジェンズのオリジナルデフォルメイラストを使用したラバーマスコットの第4弾が登場！今回はキャラクターの個性的な「エモートポーズ」を再現したデザインと、皇帝ネッシー、ゲーム内で獲得できるバッジのデザインをラインアップした全8種！

価格：300円/1回(全8種)

(C)2025 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. BANDAI CO.,LTD. is an authorized Electronic Arts licensee.

ハリー・ポッター

ミラーチャームコレクション

ハリー・ポッターからミラーチャームコレクションが登場！裏面がミラー仕様で実用的な商品です♪

価格：400円/1回(全5種)

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)

Novelbright カプセルラバーマスコット

人気バンド「Novelbright」がカプセルラバーマスコットになって登場！SDになったメンバーに加え、ジャスティンやロゴマークをラインアップ！

価格：300円/1回(全9種)

(C)Sports Graphic Number

Sports Graphic Number

だれでもなりきりアクリルチャーム

人気雑誌「Sports Graphic Number」がなりきりアクリルチャームになって登場！

これがあればあなたもスター選手になりきれちゃうかも！

価格：300円/1回(全7種)

(C)Sports Graphic Number

カゴメ野菜生活100 ミニチュアチャーム

カゴメの野菜生活100シリーズがミニチュアになって登場！

色あざやかなかわいいパッケージをラインアップ！

価格：300円/1回(全8種)

(C)KAGOME CO.,Ltd

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンタウン読谷ショッピングセンター店

オープン記念キャンペーン開催！

9月5日(金)～9月14日(日)開催！「X(旧ツイッター)フォロー＆リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー＆リポストキャンペーン

対象アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で50名さまに、「えらべるPay(R)」500円分がその場で当たる！

【応募方法】

１. 以下のアカウントをフォロー

ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンタウン読谷ショッピン

グセンター店( @GBO_yomitan)

２.キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

9月5日(金)キャンペーンポスト投稿後から9月14日(日)23:59まで

「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

【注意事項】

・ラインアップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

・本キャンペーンは株式会社バンダイナムコエクスペリエンスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 株式会社バンダイナムコエクスペリエンスお問い合わせ窓口までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・「nanaco（ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社バンダイナムコエクスペリエンスまでお願いいたします。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

■当キャンペーンに関するお問合せ：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.