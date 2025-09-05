SUNHALL 11th Anniversary ″ DIG DUG ″ 番外編 『LITTLE TEMPO LIVE in OSAKA』
SUNHALL 11th Anniversary " DIG DUG " 番外編
『LITTLE TEMPO LIVE in OSAKA』
2025年11月28日（金）
会場：心斎橋SUNHALL & CYPRESS LOUNGE
＜ SUNHALL ＞
■ LIVE
LITTLE TEMPO
…to be continued
OPEN / START：18:00
場内禁煙/喫煙室あり
【先行特典付き券発売日】※各PGにて販売
9月6日（土）12:00 ~ 10月13日（月祝）23:00
【一般発売日】
10月17日（金）12:00 ~
【チケット情報】
先行特典付きチケット…\4,500 （ノベルティー付き）
前売りチケット…\4,500
当日チケット…\5,500
【プレイガイド】 →（まとめサイト） https://sunhall.jp/events/event/sunhall-11th-anniversarydig-dug%E7%95%AA%E5%A4%96%E7%B7%A8/
ticket PIA https://w.pia.jp/t/littletempolive-o/ P-CODE:308-803
LAWSON ticket https://l-tike.com/search/?lcd=56972 L-CODE:56972
e+（先行） https://eplus.jp/sf/detail/4394440001-P0030001
楽天チケット https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/Vh943aygg
Livepocket https://t.livepocket.jp/e/r8-h2
CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/littletempo/
エントランスにて別途1ドリンク代金\600を頂きます。
未就学児入場無料*要保護者同伴
【お問い合わせ】
SUNHALL：06-6213-7077
http://sunhall.jp
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-9-28ビッグステップサウスビルＢ２Ｆ
【主催・企画・制作】
心斎橋SUNHALL / BACK YARD PROMOTION
配信元企業：株式会社BACK YARD PROMOTION
