～2024年度ネット利用における実態調査結果報告 第2弾～ 中学生全体のＬＩＮＥ利用率 91.6％
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）が実施している「ネット利用における実態調査」（2024年4月～2025年3月実施分）にて、小学生・中学生が使用しているＳＮＳの利用率が明らかになった。
全学年で一番多く利用されているのがYouTube。小中学生全体で90.1%と9割が利用していることがわかった。二番目に多く利用されているのがLINEで学年が上がるにつれ利用率が増え、小学5年生で52%と半数を超え、中学生全体の利用率は91.6%となっている。
また、Tik Tokの利用率が高く、中学2年生まではInstagramやX（旧Twitter）よりも利用者が多い。なお、中学3年生はTik TokよりもInstagramの方が利用率が高い結果となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328652&id=bodyimage1】
お助けネット【ネット利用における実態調査】
対象: 教育ネット支援自治体の小学校、中学校 児童生徒 21,971人
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328652&id=bodyimage2】
調査期間:2024年4月～2025年3月
総質問数：質問15問（小学1・2年生は11問）
主な質問項目: ICT機器の所有について、サービス利用、利用時間について 等
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
全学年で一番多く利用されているのがYouTube。小中学生全体で90.1%と9割が利用していることがわかった。二番目に多く利用されているのがLINEで学年が上がるにつれ利用率が増え、小学5年生で52%と半数を超え、中学生全体の利用率は91.6%となっている。
また、Tik Tokの利用率が高く、中学2年生まではInstagramやX（旧Twitter）よりも利用者が多い。なお、中学3年生はTik TokよりもInstagramの方が利用率が高い結果となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328652&id=bodyimage1】
お助けネット【ネット利用における実態調査】
対象: 教育ネット支援自治体の小学校、中学校 児童生徒 21,971人
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328652&id=bodyimage2】
調査期間:2024年4月～2025年3月
総質問数：質問15問（小学1・2年生は11問）
主な質問項目: ICT機器の所有について、サービス利用、利用時間について 等
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
プレスリリース詳細へ