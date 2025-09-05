【9/29開催ウェビナー】AIエージェントの導入や構築にお悩みの方必見！ 精度を飛躍させる『高品質データ』とROI最大化を実現する『設計思想・社内展開』について 最新の導入事例と共に2社が徹底解説！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年9月29日（月）13時から『AIエージェントの導入・構築』をテーマにウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、『高品質なAIエージェントの導入・構築』のために必要な『高品質データ』の準備から『導入の全体像と進め方・現場定着の工夫・話題のMCPを活用した安全な基幹システム連携』に至るまでを、最新のユースケースともに一気通貫でご紹介！60分間で『AIエージェント』の導入・構築のヒントを一挙に把握できる内容です。奮ってご参加ください。
■開催概要
【9/29開催ウェビナー】AIエージェントの導入や構築にお悩みの方必見！
精度を飛躍させる『高品質データ』とROI最大化を実現する『設計思想・社内展開』について
最新の導入事例と共に2社が徹底解説！
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年9月29日（月）13:00～14:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：9月29日（月）12:00まで
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・AIエージェントを構築・開発されている『エンジニア』『AI研究者』の方
・AIエージェントの導入にお悩みの『DX推進部』『AI導入担当者』の方
■ウェビナー登壇者
・株式会社GenerativeX 取締役 CAIO/ 共同創業者 上田 雄登 氏
・Visual Bankグループ 株式会社アマナイメージズ Qlean Dataset マーケティング&セールスグループ 村山 悠太 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 坂本 希
■ウェビナー登壇者情報
株式会社GenerativeX
取締役 CAIO/ 共同創業者 上田 雄登 氏
東京大学工学部卒業、同大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻修了（松尾豊研究室）。2016年株式会社YCP Japan入社後、経営・AIコンサルに従事。2021年より松尾研究所で事業改善や中期経営計画策定を担当。2023年GenerativeXを共同創業し取締役CAIO就任。生成AI活用による業務改革やAIエージェント開発を専門とし、著書に「生成AI導入大全」「生成AIビジネス活用最前線」など。
Visual Bankグループ 株式会社アマナイメージズ
Qlean Dataset マーケティング&セールスグループ 村山 悠太 氏
ワークスアプリケーションズ、外資系SaaS、AIアノテーションベンダーを経て、Visual Bankグループ 株式会社アマナイメージズに入社。現在はマーケティング&セールスグループを統括。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 坂本 希
